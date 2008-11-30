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۱۰ آذر ۱۳۸۷، ۲۰:۰۰

زمین لرزه 5/4 ریشتری بندرخمیر خسارتی در بر نداشته است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر کل ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری هرمزگان گفت: زمین لرزه 5/4 ریشتری عصر امروز در حوالی بندرخمیر خساراتی در بر نداشته و تنها موجب ترس مردم شده است.

یاسر حزباوی دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: این زمین لرزه حوالی ساعت 17 و 16 دقیقه در عمق 18 کیلومتری زمین در شش کیلومتری غرب بندرخمیر رخ داده و شدت آن به خوبی توسط مردم منطقه احساس شده است.

وی گفت: بلافاصله ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری هرمزگان و شهرستان بندرخمیر به حالت آماده باش درآمدند و با توجه به ترس مردم از وقوع زمین لرزه های مجدد، یگانهای امدادی آماده اند تا در صورت نیاز چادر در اختیار مردم قرار دهند.

حزباوی ادامه داد: این منطقه سابقه مداوم وقوع زلزله را داشته و به همین جهت مردم نیز از ترس وقوع زمین لرزه بزرگتر بیم دارند.

مدیر کل حوادث غیرمترقبه استانداری هرمزگان افزود: با کسب اطلاع از دهیاران و بخشداران منطقه بندرخمیر و درگهان قشم که کانون زمین لرزه در نزدیکی این مناطق قرار دارد از عدم وجود خسارت در اثر زمین لرزه عصر امروز اطمینان حاصل شده است.

کد مطلب 792753

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