برگزاری انتخابات عراق در موعد مقرر/سازمان ملل 200 هزار ناظر آموزش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق،"استفان دی مستورا" نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق در دیدار با رئیس کمیساریای عالی مستقل انتخابات این کشور گفت : سازمان ملل متحد به کمیساریای انتخابات عراق برای انجام تدابیر تضمین کننده با هدف جلوگیری از تقلب در انتخابات آتی شوراهای استانی کمک کرده است.



"فرج الحیدری" رئیس کمیساریای عالی انتخابات عراق نیز بر توانمندی این نهاد برای برگزاری همه پرسی ویژه درباره توافقنامه امنیتی در موعد مقرر آن(جولای 2009) تاکید کرد.



دی مستورا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با فرج الحیدری در بغداد گفت : سازمان ملل متحد بیش از 40 هزار ناظر را آموزش داده است و ناظران بیشتری را هم آموزش خواهد داد تا با افزایش آنها به 200 هزار نفر، از هرگونه تقلب در انتخابات جلوگیری شود.



وی به تدابیر فنی پیشرفته ای برای کنترل روند رای گیری برای تضمین جلوگیری از تقلب و دستکاری آرا اشاره، اما از بیان جزئیات بیشتر خودداری کرد و آن را از اسرار روند انتخابات دانست.



فرج الحیدری هم بر قدرت کمیساریای مستقل انتخابات عراق بر برگزاری هرگونه همه پرسی از جمله همه پرسی ویژه توافقنامه عقب نشینی نظامیان بیگانه از کشور یا همه پرسی برای تبدیل استان بصره به ایالت تاکید کرد.



به گفته وی، کمیساریای انتخابات برای برگزاری انتخابات،250 میلیون دلار درخواست کرده است که تا کنون تنها 100 میلیون دلار دریافت کرده است، اما نوری المالکی وعده داده است 150 میلیون دیگر در اختیار این کمیساریا قرار گیرد.

نماینده سازمان ملل متحد هم تاکید کرد : انتخابات عراق در موعد مقرر آن یعنی پایان ژانویه آتی(12 بهمن) برگزار خواهد شد.

دی مستورا ابراز عقیده کرد : کمیساریای عالی مستقل عراق قادر به برگزاری هر انتخاباتی یا هر روند مشابهی از جمله همه پرسی ویژه توافقنامه عقب نشینی نظامیان بیگانه ازعراق در پایان جولای آتی(مرداد 88) خواهد بود.

شورای ریاست جمهوری عراق متشکل از رئیس جمهوری و دو معاون وی(طارق الهاشمی و عادل عبدالمهدی)قانون اصلاح قانون انتخابات شوراهای استانی را که بر اساس آن، ماده 52 اضافه شد؛ تایید کرد؛ این ماده بر اختصاص یک کرسی به اقلیتهای عراق از جمله مسیحیان تاکید کرده است.



وائل عبداللطیف نماینده مستقل پارلمان عراق 15 نوامبر گفته بود دفتر کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق در بصره، درخواست این استان برای تبدیل به ایالت را به دفتر اصلی کمیساریا در بغداد ارسال کرده است.

تعداد کرسی های شوراهای استانی عراق، 440 کرسی است که در 14 استان توزیع می شود که این انتخابات در 14 استان از مجموع 18 استان برگزار خواهد شد و این انتخابات در استان کرکوک به زمان دیگری موکول شده است؛همچنین این انتخابات در سه استان منطقه کردستان برگزار نخواهد شد.



یکی از بندهای سند اصلاح سیاسی که پارلمان عراق در روز رای گیری درباره توافقنامه(هفتم آذر)، تصویب کرد؛ دولت را ملزم می کند به نتایج همه پرسی که قرار است حداکثر تا پایان جولای سال آینده برگزار شود،عمل کند؛ سند اصلاح سیاسی، طرحی بود که برخی فراکسیونهای سیاسی و به طور مشخص گروههای وابسته به اقلیت اهل سنت، آن را به عنوان پیش شرط موافقت با توافقنامه امنیتی اعلام کرده بودند.