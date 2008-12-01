بهره برداری از 90 مصوبه سفر هیئت دولت در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در کردستان، اسماعیل نجار عصر روز گذشته در جریان بازدید نمایندگان رسانه های جمعی از مصوبات سفر دولت به استان کردستان در شهرستان کامیاران اظهار داشت: از مجموع 191 مصوبه دور اول سفر هیئت دولت به استان کردستان تا کنون 90 مصوبه از آن به صوت 100 درصد به بهره برداری کامل رسیده است.

وی ادامه داد: تعداد 92 مصوبه نیز هم اکنون در حال اجراست که پروژه های مربوط به این مصوبات نیز در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی قرار دارند.

استاندار کردستان خاطرنشان کرد: از مجموع کل مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به استان کردستان نیز وضعیت 9 مصوبه در حال پیگیری است که امیدواریم با همکاری و تعامل هر چه بهتر وزارتخانه و دستگاه های مربوطه هر چه زودتر شاهد تعیین تکلیف آنها نیز باشیم.

نجار به مهمترین مصوبات اجرایی شده دور اول سفر دولت به استان کردستان اشاره کرد و بیان داشت: رسمی شدن مرز باشماق با توجه به وجود پتانسیلهای بسیار خوب یکی از آرزوهای دیرینه مردم کردستان بود که خوشبختانه این بند از مصوبات در سال گذشته اجرایی و هم اکنون مرز رسمی باشماق مریوان به عنوان دروازه ای برای مبادلات کالا میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عراق فعالیت می کند.

وی افزود: در جریان یک سال گذشته نیز با تامین اعتبارات استانی اقدامات بسیار خوبی در این مرز انجام گرفته و سعی ما بر این است که بتوانیم میزان مبادلات کالا و جابجایی مسافر از طریق آن را افزایش دهیم.

استاندار کردستان در ادامه به بهره برداری از 451 پروژه مختلف در بخش های عمرانی، بهداشتی، روستایی، اقتصادی و زیربنایی به عنوان یکی دیگر از مصوبات سفر هیئت دولت به استان کردستان اشاره و عنوان کرد: در قالب این مصوبه مبلغی بیش از 300 میلیارد ریال در بخش ایجاد طرحهای مختلف عمرانی، آموزشی، اقتصادی، بهداشتی و روستایی هزینه شده و به صورت 100 درصد به بهره برداری رسیده اند.

وی ساخت 17 باب مجتمع آموزشی شبانه روزی را یکی دیگر از مهمترین مصوبات سفر هیئت دولت به کردستان برشمرد و بیان داشت: اصل مصوبه ساخت 10 مجتمع آموزشی بود که با توجه به نیاز استان این میزان به عدد 17 افزایش و در دهه فجر سال جاری 5 مجتمع آموزشی از آنها نیز به بهره برداری خواهند رسید.

سفر رسانه های خبرنگاران رسانه های جمعی برای بازدید از مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به استان کردستان از عصر روز گذشته آغاز و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.