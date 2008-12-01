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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۱۸

سفر رسانه ای کردستان 6/

رویکرد صادرات نفتی کشور باید تغییر کند

رویکرد صادرات نفتی کشور باید تغییر کند

سنندج - خبرگزاری مهر: مشاور رسانه ای رئیس جمهور تغییر رویکرد در صادرات نفت در کشور را امری ضروری خواند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، مهدی کلهر شب گذشته در جریان بازدید نمایندگان رسانه های جمعی از احداث مجتمع پتروشیمی کردستان در سنندج اظهار داشت: تغییر رویکرد در صادرات نفت در کشور ضروری است و خوشبختانه در حال حاضر حرکت های بسیار خوبی برای توجه به این موضوع در حال شکل گیری است.

وی ادامه داد: در حال حاضر فروش و صدور نفت خام در کشور ما به سایر کشورهای جهان، بدترین نوع تجارت به شمار می رود و میزان درآمد به دست آمده از آن بسیار ناچیز است.

مشاور رسانه ای رئیس جمهور افزود: در حالی ما نفت را با کمترین قیمت به کشورهای خارج صادر می کنیم که مشتقات این ماده را با صرف هزینه های چند برابری وارد کشور می کنیم و این کار به هیج وجه مقرون به صرفه نیست.

کلهر گفت: توجه به صنایع تبدیلی یکی از راه حل های این موضوع به شمار می آید که این مهم بیش از گذشته مورد توجه دولت نهم قرار گرفته و در این راستا اقدامات بسیار خوبی نیز آغاز شده و در دست اقدام قرار دارد.

وی احداث مجتمع های پتروشیمی را یکی از مهمترین راهکارهای توجه به این موضوع خواند و عنوان کرد: باید برای تسریع در ساخت این نوع پروژه ها و صنایع تبدیلی اقدامات لازم انجام گیرد.

مشاور رسانه ای رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ما می توانیم با ساخت چنین واحدهایی علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار در زمینه افزایش ارزش افزوده در کشور نیز اقدام کنیم.

در جریان این بازدید رئیس سازمان صنایع و معادن استان و مدیرعامل شرکت پتروشیمی کردستان نیز گزارشی از آخرین وضعیت این پروژه را اعلام کردند.

کد مطلب 792777

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