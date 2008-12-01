گلستان به 120 خانه عالم جدید نیاز دارد

حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این تعداد خانه عالم باید تا پایان برنامه پنج ساله بعدی در این استان تامین شود.

وی اظهار داشت: در صورت تامین این شمار حداقل حدود 70 درصد روستاهای زیر 200 خانوار استان تحت پوشش خانه های عالم قرار می گیرند.

وی خاطرنشان کرد: اکنون 90 خانه عالم در استان در دست ساخت بوده که از این شمار 15 خانه عالم بر اساس تفاهنمامه بین این سازمان و وزارت کشور در حال ساخت است.

به گفته حجت الاسلام روحانی نیا، همچنین ساخت 46 خانه عالم با همکاری مردم در دست اجراست که برخی از آنها به بهره برداری رسیده است.

مدیرکل سازمان تبلیغاتی گلستان بیان داشت: امیدواریم تا نیمه نخست سال آینده این شمار خانه های عالم در دست ساخت تکمیل و به بهره برداری رسد.

وی یادآورشد: نبود خانه عالم در برخی روستاها، مهاجرپذیر بودن استان، تنوع قومی و قبیله ای، ساخت شمار زیادی خانه های عالم را در منطقه الزامی می سازد.

وی عنوان کرد: اکنون 125 روحانی درقالب طرح هجرت در منطقه مستقر هستند.

استان گلستان حدود یک هزار روستا دارد.