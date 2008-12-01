به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، پس از ورود و استقرار خبرنگاران ایرانی در لابی هتل شرایتون محل برگزاری این اجلاس در دوحه خانمی محجبه به نام حمیرا که یکی از مسئولان هماهنگ کننده بود نزد خبرنگاران ایرانی آمد و از آنان درباره نحوه حضور رئیس جمهور کشورمان به اجلاس سئوال کرد. وی با اشتیاق بسیاری از آرزوی خود برای عکس گرفتن با دکتراحمدی نژاد سخن می گفت و به شدت به دنبال این موضوع بود. این خانم که ایرانی الاصل اما متولد قطر بود پس از گذشت چند ساعت نزد خبرنگاران ایرانی آمد و با خوشحالی عکس خود را در کنار دکتر احمدی نژاد به ما نشان داد. وی به اتباع هندی که در حال عکس گرفتن با دکتر احمدی نژاد بودند با حالتی اعتراض آمیز می گفت دکتراحمدی نژاد پرزیدنت من است شما چرا با او عکس می گیرید.

* همچنین در این اجلاس خبرنگار خانمی از خبرگزاری اسوشیتد پرس را دیدیم که می گفت مقیم دبی است اما فقط برای دیدن احمدی نژاد به قطر آمده است.

* نکته قابل توجه دیگر در این اجلاس خوشحالی و ابراز احساسات خبرنگاران سیاه پوست همزمان با سخنرانی رئیس جمهور بود. هنگامیکه دکتر احمدی نژاد در سخنرانی خود درباره رژیم صهیونیستی گفت این رژیم به پایان راه خود رسیده و جنایات بیشتر نمی تواند او را نجات دهد شادی خبرنگاران سیاه پوست به گونه ای بود که با خنده های خود توجه خبرنگاران حاضر را به خود جلب می کردند.

* نکته جالب دیگری که توجه خبرنگاران را جلب کرد مشاهده محافظی بسیار بلند قد و قوی هیکل بود که از سوی سازمان ملل برای محافظت از دکتر احمدی نژاد گمارده شده بود. گفته می شود در سفر رئیس جمهور کشورمان به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل این محافظ قوی هیکل دکتر احمدی نژاد را همراهی می کرده است.

* هنگام دیدار رئیس جمهور با رؤسای جمهور کومور و سودان به دو خانم اهل امارات برخوردیم که آنان هم مشتاقانه منتظر گرفتن عکس یادگاری با دکتر احمدی نژاد بودند.

* نکته قابل توجه دیگر در این سفر اهداء بسته ای حاوی کتاب ، نقشه و سی دی درباره فعالیتهای اقتصادی قطر به میهمانان اجلاس بود که بر روی جلد سی دی به زبان عربی نوشته شده بود "لوءلوة الاخلیج" ، بدین ترتیب قطریها بر روی این سی دی ها از لفظ خلیج فارس و یا خلیج عربی استفاده نکرده بودند!

* هنگام ورود دکتر احمدی نژاد به فرودگاه خبرنگاران از چگونگی سفر سئوال کردند که رئیس جمهور سفر به قطر را مثبت ارزیابی کرد و گفت : این سفر بازتاب خوبی داشت.

* رئیس جمهور همچنین به همه خبرنگاران و عکاسان برای پوشش این سفر خسته نباشید گفت.



