سردار جنگل؛ تاریخ سازی که به اندازه بزرگی اش مورد توجه قرار نگرفت

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، یازدهم آذر یاد آور روزیست که دلاورمردی و شجاعت مردمان گیلان زمین را با تاریخ این خطه از سرزمین شمال پیوند زد و برگی زرین بر تاریخ آزادیخواهی و استبداد ستیزی مردم ایران اسلامی افزود.

روزی که سردار نهضت جنگل به رغم تلاشهای وافر برای ایستادگی مقابل ظلم و ستم حکام وقت در محاصره بوران سخت زمستان قرار گرفت و پیکر نیمه جان وی به دست عمال خود فروخته افتاد و بدین ترتیب میرزای جنگلی سر در راه آرمانهای پاک نهضت خویش فدا کرد.

سالگرد شهادت سردار جنگل سمبلیک و تکراری شده است

در گیلان سالگرد شهادت میرزا کوچک خان سمبلیک و تکراری شده است اغلب جلسه ای برگزار و حرفهایی هم زده می شود ولی از این رهگذر چیزی عاید نسل جوان نمی شود.

همچنین متون قوی و زیادی راجع به کوچک جنگلی در کشور به جز سه تا چهار کتاب نظیر؛ "کتاب سردار جنگل" نوشته ابراهیم فخرایی، "خاطرات صادق کوچک پور"، "کتاب رابطه انقلاب شوروی با نهضت جنگل" و "کتاب اسناد وزارت خارجه انگلیس در زمینه نهضت جنگل و میرزا کوچک" وجود ندارد.

بزرگان و محققان در گیلان نسبت به نهضت جنگل کوتاهی کرده اند

به هر تقدیر متفکرین، بزرگان و محققین در استان نسبت به نهضت جنگل کوتاهی کرده اند زیرا این قشر می توانست در زمینه نهضت جنگل بنویسد، اسناد موجود را ببیند و خاطرات آنانی که زنده بودند جمع آوری کند که متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.

این بی توجهی در حالیست که در سالهایی که کسی جرات نفس کشیدن درایران نداشت و حتی دولت منحل شده بود وهمچنین سه کشور از سه ناحیه یعنی روسها از شمال، عثمانیها از غرب و انگلیسیها از جنوب به ایران حمله کرده و از سویی در یک اقدام سنتی ستون پنجم در داخل در بخشهای حساس ایران متمرکز شده بود در چنین فضایی نهضت جنگل شکل گرفت و میرزا قیام کرد.

در این دوران که همه وحشت و سکوت کرده و هیئت دولت فراری در کرمانشاه دولت تشکیل می دهد یعنی در دوره ای که همه تصور می کردند که دیگر همه چیز تمام است در این شرایط میرزا قیام و فضای کشور را عوض می کند.

نهضت جنگل در دوره ای شکل گرفت که عقل و جوانمردی تعطیل بود

دورانی که عقل و جوانمردی تعطیل بود، میرزا، نهضت اسلامی جنگل را شکل داد در این عصر میرزا با سه شعار اساسی "حفظ استقلال ایران"، "برقرای عدالت"، "مبازه با استعمار خارجی و استبداد داخلی" که در واقع سه مشکل بسیار مهم آن مقطع تاریخ ایران بود پا به عرصه کارزار گذاشت.

ایران با بودن در سیطره سه قدرت استعماری بدترین وضع زندگی از لحاظ بی عدالتی محض، فقر و گرسنگی را داشت و با حکومت دیکتاتوری و استبدادی مواجه بود.

جمعی از صاحبنظران براین باورند، اگر قرار باشد نهضت جنگل و شخصیت میرزا به خوبی درک شود باید فضای جهان و وضعیت ساختاری ایران در آن دوره را به خوبی شناخته تا تحلیل درستی ارائه شود.

ایران با تمام ارکانش در این دوره استقلال خود را مدیون میرزاست چون بسیاری از جریانهای سیاسی این دوره در خواب بودند به تبع قیام میرزا در گیلان "شیخ محمد خیابانی" در تبریز و "تنگستانی ها" در جنوب قیام کردند.

به هرحال نهضت جنگل یکی از فصول پرافتخار تاریخ ایران است میرزا کوچک جنگلی در راه آزادی و استقلال ایران شهید شد او حتی حاضر نشد پیشنهاد انگلیسیها را برای سلطنت بپذیرد.

اساس نهضت جنگل بر مبنای عدالتخواهی استوار بود

اساس نهضت جنگل بر ایرانیت و اسلامیت بر مبنای عدالتخواهی استوار بود، میرزا کوچک و یارانش در تمام مکاتبات، سخنرانی ها و اقدامات سیاسی خود همیشه خواستار آزادی و استقلال ایران بوده اند، میرزا در پی تشکیل یک دولت مردمی در ایران بود و می خواست که نمایندگان ملت ایران، نوع حکومت را تعیین کنند.

با مطالعه روزنامه جنگل مشخص می شود که نهضت جنگل از آنجا که ملت ایران، ملتی مسلمان است پایبندی خود را نسبت به اسلام همیشه مورد تائید قرار می داد برای نهضت جنگل، استقلال ایران در هر مرحله مقدم بر هر نظر دیگری قرار داشت.

با این وجود نهضت جنگل، از معدود نهضت هایی است که تمام اقشار جامعه گیلان در آن مشارکت داشتند این نهضت بر زندگی اجتماعی، تفکر، اندیشه و ادبیات مردمان آن دیار تاثیرات مادی و معنوی عمیقی برجای گذاشت.

با وجود این، میرزاکوچک خان جنگلی -پیشوای نهضت جنگل- را نباید تنها متعلق به گیلان دانست زیرا او از انقلابیون، روحانیون، روشنفکران و آزادیخواهانی بود که به استقلال ایران می اندیشید و در پی کسب منفعت شخصی نبود و هنگامی که انگلیسیها به وی پیشنهاد سلطنت دادند آن را نپذیرفت.

نهضت جنگل به رغم ماهیت سیاسی دارای ماهیتی اجتماعی بود

همچنین نهضت جنگل، علاوه بر بازتاب سیاسی و اجتماعی در زمینه فرهنگی نیز بسیار فعال و راهگشا بود به عنوان نمونه به پیشنهاد و تشویق میرزا کوچک خان در مناطق تحت نفوذ جنگلی ها، مدارس متعددی برای باسواد کردن روستایی زادگان تاسیس شده بود همچنین کوچک خان برای روستایی زادگانی که از مناطق دور جهت تحصیل می آمدند، مدارس شبانه روزی را توصیه می کرد.

در مرامنامه نهضت جنگل ماده ۱۶ آمده است: "تعلیمات ابتدایی برای کلیه اطفال مجانی و اجباری است" و در ماده ۱۷ نیز تصریح شده است: "تحصیلات متوسطه و عالیه برای اطفالی که استعداد داشته باشند مجانی و حتمی است".

از دیگر فعالیت های فرهنگی نهضت جنگل تاسیس "روزنامه جنگل" بود روزنامه جنگل نه تنها ارگان این نهضت به حساب می آمد بلکه مروج و مبلغ هنر و ادبیات گیلان و نیز کشور بود.

اشعار روزنامه جنگل، مضامین سیاسی و اجتماعی داشت و استقلال طلبی، نوآوری، نواندیشی، آزادیخواهی و مبارزه با استعمار را تبلیغ می کرد.

به هر حال داستان میرزا کوچک خان یک واقعه عبرت آموز و راهگشاست زیرا بسیاری از وقایع تاریخ تکرار می شود و مقاومت این افراد باید چراغ راه آیندگان قرار گیرد و در این مسیر باید نسل جدید جامعه از مبارزات و میهن پرستی این افراد درس بگیرد.