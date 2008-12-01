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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۲۶

96 طرح منابع طبیعی گلستان در کمیسیون ماده 32 بررسی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی گلستان گفت: 96 طرح واگذار شده منابع طبیعی در قالب کمیسیون ماده 32 بررسی شد.

صفرقلی خواجه در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این ماده در خصوص طرحهایی است که زمینه طرح اولیه فراهم نشده است یا در مسیر قانونی آن انجام نشده است.

وی اظهار داشت: همچنین طرحهایی که زیر 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارند نیز در این کمیسیون ارزیابی و بررسی شده است.

وی خاطرنشان کرد: جدول این طرحها تهیه و پس از تنظیم برای تعیین تکلیف به مراجع ذیصلاح در تهران ارسال شد.

به گفته خواجه، دبیرخانه این ماده در جهاد کشاورزی مستقر است و منابع طبیعی نیز عضو این کمیسیون است.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان بیان داشت: برای حفظ و صیانت از عرصه های طبیعی همه دستگاه ها باید همکاری لازم داشته باشند و این دستگاه را یاری کنند.

وی یادآور شد: وجود دام به صورت سنتی، مشکلات و معضلات اجتماعی، آتش سوزی، تخریب و تجاوز از جمله مشکلات جنگلها و مراتع بوده که برای رفع آن نیازمند عزم ملی هستیم.

استان گلستان 430 هزار هکتار اراضی جنگلی دارد.

کد مطلب 792788

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