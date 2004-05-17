۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۶:۱۱

رئيس دانشگاه مطالعات اسلامي دانشگاه شرقيه سريلانكا

براي نشر اسلام كنفرانس هاي اسلامي را هر سال برگزار مي كنيم

دانشگاه شرقيه سريلانكا هر سال سه برنامه در ارتباط با فعاليت هاي اسلامي برگزار مي شود.

دكتر خالدين رئيس دانشكده مطالعات اسلامي دانشگاه شرقيه سريلانكا در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر گفت: در ايام محرم و عاشورا كنفرانس هاي محرم و عاشورا را هر سال برگزار مي كنيم. همچنين در ميلاد پيامبر اسلام و روز قدس كنفرانس هاي ويژه اي را خواهيم داشت. البته اين برنامه ها فقط مربوط به دانشگاه شرقيه است و تنها در دانشگاه ما درسهاي ديني و اسلام شناسي به طور جدي تدريس مي شود و دانشكده هاي اسلام شناسي و زبان عرب داريم، در دانشگاه هاي ديگر مثل دانشگاه كلمبو و دانشگاه پردينيا نيز به اسلام شناسي پرداخته مي شود ولي خيلي خفيف و جزئي.

رئيس دانشكده مطالعات اسلامي دانشگاه شرقيه سريلانكا علاقه دانشجويان دانشگاههاي سريلانكا به اسلام و اسلام شناسي را با توجه به نوع دانشگاههاي آنها متفاوت دانست و گفت در دانشگاه شرقيه چون تعداد دانشجويان مسلمان زياد است بيشتر به فعاليت اسلامي پرداخته مي شود و در دانشگاههاي ديگر كمتر به اين موضوع توجه مي شود.

