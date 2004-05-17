براي نشر اسلام كنفرانس هاي اسلامي را هر سال برگزار مي كنيم

دكتر خالدين رئيس دانشكده مطالعات اسلامي دانشگاه شرقيه سريلانكا در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر گفت: در ايام محرم و عاشورا كنفرانس هاي محرم و عاشورا را هر سال برگزار مي كنيم. همچنين در ميلاد پيامبر اسلام و روز قدس كنفرانس هاي ويژه اي را خواهيم داشت. البته اين برنامه ها فقط مربوط به دانشگاه شرقيه است و تنها در دانشگاه ما درسهاي ديني و اسلام شناسي به طور جدي تدريس مي شود و دانشكده هاي اسلام شناسي و زبان عرب داريم، در دانشگاه هاي ديگر مثل دانشگاه كلمبو و دانشگاه پردينيا نيز به اسلام شناسي پرداخته مي شود ولي خيلي خفيف و جزئي.

رئيس دانشكده مطالعات اسلامي دانشگاه شرقيه سريلانكا علاقه دانشجويان دانشگاههاي سريلانكا به اسلام و اسلام شناسي را با توجه به نوع دانشگاههاي آنها متفاوت دانست و گفت در دانشگاه شرقيه چون تعداد دانشجويان مسلمان زياد است بيشتر به فعاليت اسلامي پرداخته مي شود و در دانشگاههاي ديگر كمتر به اين موضوع توجه مي شود.