مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

از سوی نماینده آژانس مطرح شد؛ تقدیر آژانس از ایمن سازی هسته ای در ایران

روحانی: اجرای طرح تحول به پس از انتخابات موکول شود

نتایج تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 87 عصر امروز منتشر می شود

بانک مرکزی: ایران بالاترین نخر تورم در منطقه را دارد



اعتماد:

شماری از نمایندگان مجلس مطرح کردند، پیشنهاد رفراندوم برای طرح تحول اقتصادی

حمایت وزیر سابق اطلاعات از تشکیل دولت وحدت ملی

با وجود کاهش قیمت جهانی ، وزیر نفت: قیمت بنزین را پایین نمی آوریم

در پی سقوط یک دانشجو از آسانسور رخ داد، استعفای معاون و دو مسئول دانشگاه امیرکبیر



اعتماد ملی :

وزیر بهداشت هشدار داد: خطر شیوع ایدز از راه روابط جنسی

حسن روحانی: پول نفت صرف پرتقال شد

تقی رحمانی در گفتگو با اعتماد ملی: اصلاح طلب سیاستمدار میخواهیم نه روشنفکر

طرح تحول اقتصادی در اوج انتقادها به مجلس می رود



ایران :

وزیر اقتصاد در گفتگو با " ایران " محورهای طرح تحول اقتصادی را تشریح کرد: افزایش قدرت خرید با طرح تحول

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران: اجازه استفاده انتخاباتی از امکانات شهرداری را نمی دهیم

در سمینار بین المللی نیروگاه های اتمی و توسعه پایدار مطرح شد، پیشنهاد ساخت نیروگاه اتمی مشترک در خلیج فارس



ابرار:

عماد افروغ: از برخی تریبون ها تئوریزه کردن جهالت را می شنویم

هشدار سوریه نسبت به حمله اسرائیل علیه ایران

بانک مرکزی: ایران دارای بالاترین نرخ تورم در منطقه است

حسن روحانی: قطعنامه های شورای امنیت تاثیر گذار است



ابتکار:

در پی پرتاب راکت کاوش 2 انجام گرفت؛ نخستین عکس ایرانی از فضا

ساماندهی ترافیک و جمع آوری متکدیان ،دست فروشان و معتادان تابلو؛ طرح انضباط اجتماعی در پایتخت آغاز شد

تشکیل تیم ویژه خاتمی برای بررسی اوضاع کشور و کاندیداتوری

تدابیر جدید مجلس برای حفظ حد نصاب دولت ؛ تحقیق و تفحص به جای استیضاح



پول:

در گزارش بانک مرکزی درباره تحولات اقتصادی اعلام شد: ایران ؛ رتبه اول در تورم منطقه

باهنر: بودجه 88 با نفت 45 دلاری بسته شود

پیشنهاد ادغام وزارت نیرو و نفت در مرکز پژوهش ها



تفاهم:

بانک مرکزی شرایط اقتصادی کشور را در گزارشی توضیح داد؛ سکون در ایران ، شتاب در خاورمیانه

متروی تهران به ذخیره ارزی می رسد یا نمی رسد

به بهانه وقت کشی در شرکت ها، جایی که وقت طلا نیست



جام جم:

سایه رفراندوم بر سر طرح تحول اقتصادی

یک جهان سکوت در برابر فاجعه

بی مهر به حق التدریسی ها



جوان:

ایران به کشورهای منطقه خلیج فارس پیشنهاد داد، ایجاد کنسرسیوم مشترک برای ساخت نیروگاه اتمی

لاریجانی: غرب در مسئله هسته ای ایران موذیانه رفتار می کند

اعلام جزئیات وضعیت اقتصادی کشور از سوی بانک مرکزی، بانک ها بی حساب تسهیلات داده اند

رئیس کل دادگستری استان تهران: بسیجیان بیش از دیگران در معرض توجه و قضاوت قرار دارند



حیات نو:

بانک مرکزی اعلام کرد: ایران دارای بالاترین نرخ تورم در منطقه

یونسی: برخی متخلفان انتخاباتی پست های کلیدی دارند

پور محمدی: ترکیب واگذاری های اصل 44 قابل قبول نیست

آقا زاده پیشنهاد داد:ایجاد کنسرسیوم مشترک ساخت نیروگاه های آب سبک در منطقه



خبر:

لا ریجانی: آژانس در پرونده هسته ای ایران موذی گری نکند

ناگفته های وزیر اطلاعات سابق از دوران وزارتش، یونسی: نباید در کشور هر کسی ادای حزب اللهی ها را در آورد هر کاری دلش خواست انجام دهد

بهبهانی : از مدیران زیر دستم توقع دارم مثل من دوندگی کنند



خورشید:

بیمه اجتماعی 5/16 میلیون زن در انتظار یک مصوبه ، زنان خانه دار در ایام بارداری و از کار افتادگی حقوق می گیرند

با اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی ،کارگران ساختمانی مشمول بیمه اجتماعی شدند

با تصویب کمیسیون فرهنگی مجلس، ازدواج مجدد مردان سخت تر می شود

معاون سازمان انرژی اتمی خبر داد: ایران به دانش بومی ساخت راکتور هسته ای دست یافت



دنیای اقتصاد:

تازه ترین گزارش بانک مرکزی منتشر شد، روایت رسمی از دخل و خرج کشور

"میس " بررسی می کند، تورم حذف یارانه ها از نگاه خارجی

استراتژی رنو در ایران محرمانه است



سرمایه:

وزیر اطلاعات دولت خاتمی : برخی مجرمان انتخاباتی پست کلیدی دارند

بانک مرکزی اعلام کرد: افزایش وام دهی بانک ها زیر فشار بیرونی

وزیر نفت: در 10 سال گذشته یارانه انرژی 10 برابر شد



سیاست روز:

کارشناسان مسائل شبه قاره هند در گفت و گو با سیاست روز مطرح کرد، انفجارهای بمبئی طرح آمریکا برای تجزیه پاکستان

سیاست روز مناسبات ایران و آمریکای لاتین را بررسی می کند، اهداف مشترک ایران و آمریکای لاتین در معادلات بین الملل

رونمایی از طرح خاک خورده " وزارت انرژی "

متکی درباره غرامت جنگ تحمیلی از عراق: تاکنون یک دلار هم دریافت نکرده ایم



صدای عدالت:

ناگفته های محسن رضایی از آخرین ماه جنگ، عملیات سرنوشت

آیت الله هاشمی رفسنجانی: ائتلاف شخصیت های موثر نظام افق روشنی را برای آینده کشور ترسیم می کند

آقازاده خبر داد: پیشنهاد ایجاد کنسرسیوم مشترک اتمی خلیج فارس

ناگفته های علی یونسی: طرح مساله هولوکاست به شدت به نفع اسرائیل تمام شد

دولت نامه لاریجانی را بی پاسخ گذاشته است



قدس:

با تلاش متخصصان کشور محقق شد، دریافت نخستین تصاویر فضایی از کاوشگر ایرانی

با انگیزه ایجاد کنسرسیوم نیروگاه های آب سبک ارائه شد، پیشنهاد هسته ای ایران به کشورهای منطقه

واکنش سخنگوی کمیسیون امنیت ملی به بحث انتقال پایتخت

لاریجانی درکاشمر: دفاع شهید مدرس از حقوق ملت، بی نظیر بود



کاروکارگر:

با تصویب مجلس؛ بدون پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی پروانه ساخت به کارفرمایان داده نمی شود

هاشمی رفسنجانی: اتحاد و همدلی نیروهای انقلاب از تحقق اهداف دشمنان جلوگیری می کند

احمدی نژاد: نباید بگذاریم قدرت های بزرگ مشکلات خود را به منطقه منتقل کنند

پیشنهاد ایران برای تشکیل کنسرسیوم ساخت نیروگاه هسته ای در منطقه خلیج فارس



کارگزاران:

گفتگو با فرمانده تیپ سوم صاحب الامر، استفاده مخالفان سپاه از جمله امام مثل استفاده کفار از آیه قران است

دبیر کل انجمن های اسلامی اصناف و بازار: حتی با حضور خاتمی احمدی نژاد تنها نامزد اصولگرایان نیست

در استانه حضور احمدی نژاد در مجلس پیشنهاد شد، رفراندوم برای طرح تحول اقتصادی



کیهان:

رسانه ها و کارشناسان خارجی فاش کردند؛ سرنخ های تازه از دخالت آمریکا در فاجعه بمبئی

اولویت اصلاح طلبان میر حسین موسوی است

معاون ارزی بانک مرکزی: یک سنت از سپرده های ایران در بانک های ورشکسته جهان نیست

نماینده پارلمان مصر: دولت مبارک شریک جرم صهیونیست ها در غزه است



وطن امروز:

روایت مشاور اوباما از پیشنهاد پنهان دیپلمات های اصلاح طلب به سران کاخ سفید، تایید نامه محرمانه

باهنر: می توانستم رئیس مجلس شوم

وزیر نیرو: ایران رتبه نخست ظرفیت برق در خاورمیانه را دارد

نوذری خبر داد: آمادگی همه جانبه روسیه برای همکاری با اوپک



همبستگی:

در اولین همایش بین المللی نیروگاه های هسته ای و محیط زیست پیشنهاد شد: ایجاد کنسرسیوم مشترک اتمی خلیج فارس

هاشمی رفسنجانی : ائتلاف شخصیت های موثر افق روشنی را برای آینده احزاب ترسیم می کند

خبازمخبر کمیسیون اقتصادی مجلس : دولت نامه لاریجانی در باره مترو را بی پاسخ گذاشته است

کروبی: ایران سرزمین همه مردم است، هر کس رئیس جمهور شد باید با حقوق مردم عادلانه رفتار کند



همشهری:

سخنگوی شورای شهر از اعتراض دائم فرمانداری به مصوبات شورا انتقاد کرد، اختلال در فعالیت شورای شهر به دلیل اعتراضات تکراری

گزارش رسمی شاخص های اقتصادی سال 86 منتشر شد، انتقاد بانک مرکزی از فشار بر بانک ها

استعفای وزیر کشور و مشاور امنیت ملی هند

در خلیج فارس و دریای عمان، رزمایش بزرگ نیروی دریایی از چهارشنبه آغاز می شود



هدف واقتصاد:

رئیس سازمان بازرسی: ترکیب واگذاریهای اصل 44 قابل قبول نیست

پیشنهاد ایجاد کنسرسیوم و ساخت نیروگاه های آب سبک منطقه ای

القاعده مسئولیت بحران مالی دنیا را بر عهده گرفت

بهمنی: اقدام بانک مرکزی درباره سود سپرده ها دستوری نیست