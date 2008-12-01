کاهانی در گفتگو با مهر: "آن جا" برای بهتر دیده شدن به اسکندر طلایی نیاز داشت

وی درباره کسب جایزه بهترین فیلم از این جشنواره گفت: هر فیلمسازی هر فیلمی که بسازد، در وهله اول دوست دارد آن را روی پرده سینما با تماشاگر ببیند. طبیعتاً تماشاگر وطنی به علت همزبان بودن ارتباط سریعتر با کار برقرار میکند نسبت به تماشاگر خارجی. دوست داشتم این فیلم را در یک سالن خوب با تماشاگران ببینم که این اتفاق در داخل کشور برایم نیفتاد و من مقصر نیستم. به نمایش درنیامدن فیلم به سیاستهای مسئولین بازمیگردد.
نویسنده و کارگردان "آن جا" درباره تأثیر جایزه اسکندر طلایی بر جایگاه این فیلم در کارنامه خود افزود: از همان زمان که در حال فیلمبرداری "آن جا" بودم فیلم را دوست داشتم و به رویاهایم نزدیک بود. طبیعی بود صبر کنم تا اولین نمایش آن در جشنواره فجر باشد که به دلایلی میسر نشد. با اینکه جشنوارههای سینمایی متعدد فیلم را میخواستند، پخشکننده اصرار داشت از یک جشنواره معتبر شروع کنیم تا بازتاب جهانی بهتر داشته باشد. تسالونیکی هم جزو آخرین جشنوارههای سال میلادی است.
وی با اشاره به اینکه با بازتاب جشنوارهای فیلم، شبکههای تلویزیونی جهانی خواستار خرید "آن جا" هستند، گفت: خوشحالم که صبر کردم تا با شروعی خوب حضور جهانی فیلم آغاز شود. فکر میکنم این جایزه باعث شود "آن جا" بیشتر دیده شود. از زمان ورودم به ایران هم تماسهای متعدد از سوی دوستان داشتم که میخواهند فیلم را ببینند. این برای من نویدبخش است، چون اگر این اتفاقها برای چنین فیلمهایی نیفتد به کلی مهجور میمانند.
کاهانی درباره تأثیر این جایزه بر اکران گسترده "آن جا" افزود: من به اکران گسترده این فیلم در سالنهای متعدد و مجهز فکر نمیکنم. حتی به نمایش در یک سالن با تماشاگر محدود هم راضی هستم تا این فیلم بتواند با مخاطبان و علاقمندان خود ارتباط برقرار کند.
کارگردان فیلم با توجه به بازتاب مولفههای ملی، فرهنگی و ایرانی "آن جا" در تسالونیکی با وجود انتقادی که برخی بر این وجه از فیلم وارد کردند، گفت: واقعیت این است که من برای اولین بار احساس کردم توانستهام کاری برای کشورم انجام دهم، هر چند شاید به چشم مسئولین نیاید. زمانی که همه یکصدا ما را تشویق کردند و کلمه ایران در سالن پیچید، احساس غرور کردم. ولی وقتی با موفقیتهای مشابه در رشتههای ورزشی و... قیاس میکنم، دچار بلاتکلیفی میشوم.
کاهانی با اشاره به اعتبار جشنواره تسالونیکی افزود: من از فیلمها و هنرمندانی که در این جشنواره حضور داشتند به اهمیت آن پی بردم. افرادی چون تاکشی کیتانو که هیئتی از سوی سفارت ژاپن وی را همراهی میکرد و به او احترام میگذاشت. اما شرایط ما طوری بود که بیشتر احساس غربت میکردیم! میدانم اول راه هستم و یاد هنرمندانی چون آقایان کیارستمی، پناهی و... میافتم که این سالها در غربت و سکوت رفتند و جایزههایی مهم گرفتند، ولی هیچکس از آنها تقدیر نکرده است.
نویسنده و کارگردان "آن جا" درباره بازتاب فیلم بین رسانههای خارجی و مردم پس از کسب جایزه گفت: خبرنگارانی از رسانههای مهم دنیا مانند آسوشیتدپرس، ورایتی، گاردین و... حضور داشتند که علاقه به گفتگو با برنده بهترین فیلم جشنواره داشتند. اتفاقی که اینجا کمتر میافتد. یا مردم عادی که اصرار داشتند با اسکندر طلایی عکس بگیرند.
کاهانی با اشاره به اینکه درباره برخورد با این فیلم در داخل کشور حرفهای ناگفته دارد که ترجیح میدهد بیان نکند، افزود: همه خبرگزاریهای جهان میدانستند "آن جا" اجازه نمایش در ایران را ندارد و اکثر پرسشها نیز در همین رابطه بود که من پاسخی ندادم. اما بعد از دیدن فیلم همه میگفتند چرا نباید اجازه نمایش داشته باشد؟ این همان حسی است که خودم و همه کسانی که "آن جا" را دیدهاند نسبت به فیلم داریم.
کارگردان "آن جا" با اشاره به اینکه موضوع فیلم در درجه اول اهمیت برای اهدای جایزه نبوده، گفت: برایم جالب بود که محتوای "آن جا" چندان برایشان اهمیت نداشت بلکه ساختار کار را مورد توجه قرار دادند. واقعیت این است که این تعریف را زیاد شنیدم که این فیلم شبیه آثار ایرانی که به جشنوارهها میآیند، نیست. برایم خوشحالکننده بود که مضمون و حاشیههای فیلم بهانه جایزه دادن نبود و خود کار را دوست داشتند.
وی با اشاره به رقبای "آن جا" در کسب جایزه اسکندر طلایی بهترین فیلم جشنواره گفت: وقتی نام ایران در سالن پیچید احساس کردم همه حتی رقبایم هم خوشحال شدند. رقبای این فیلم برگزیده جشنوارههای مهم چون ساندنس، سیدنی، ونیز و... بودند. به همین دلیل فکر نمیکردم جایزه را بگیرم. ولی وقتی نام ایران اعلام شد، احساس کردم "آن جا" به این جایزه نیاز داشت تا بهتر دیده شود.
این فیلمساز درباره موقعیت حرفهای خود که فیلم "بیست" را نیز آماده نمایش دارد، افزود: سر فیلمبرداری "بیست" معذب بودم. چون همه میپرسیدند چرا با وجود دو فیلم اکران نشده، سومین فیلمم را میسازم؟ جوابم این بود که من باید کار خودم را انجام دهم و فیلم بسازم. نمایش دادن و ندادن فیلم کار من نیست و نمیتوانم کاری در این جهت انجام دهم. اگر خلاقیتی وجود داشته باشد به آدم اجازه نمیدهد توقف کند. من هم توقف نکردم.
نویسنده و کارگردان "آن جا" درباره استقبال تماشاگران گفت: این فیلم سه نمایش در تسالونیکی داشت. یکی برای رسانهها و خبرگزاریها و دو نمایش برای مردم که استقبالی خوب از آن شد و کسی از سالن بیرون نرفت. شنیده بودم این تماشاگران شوخی ندارند و اگر فیلم را دوست نداشته باشند سالن را ترک میکنند. اما سالنهای نمایش "آن جا" با جمعیت پر شد. البته شنیدم جلسههای نمایش "به همین سادگی" هم خوب بوده و سانسهای شلوغ داشته است.
کاهانی و میرعابدینی همراه با جایزه اسکندر طلایی تسالونیکی
کاهانی درباره بازتاب شوخی و طنز فیلم میان تماشاگران خارجی گفت: واکنشها به این شوخیها خوب بود و تماشاگران ارتباط برقرار کردند. البته زیرنویس فیلم هم به گونهای بود که موضوع را برای آنها روشن و قابل لمس کند. در مورد بازیهای فیلم هم بازتابها خوب بود طوری که پیشبینی میکردم اگر "آن جا" جایزهای بگیرد برای بازی مزدک میرعابدینی خواهد بود.
وی درباره وجوهی از فیلم که در یونان بیشتر مورد توجه قرار گرفت، افزود: جز بازیها، رئالیسم فیلم و ترکیب این واقعگرایی در بازی با فضای اکسپرسیونیستی کار نیز مورد توجه قرار گرفت. قاببندیها و زوایای دوربین، فیلمبرداری و ساختار روایی هم برایشان جالب بود. همچنین ایجاد حس درگیر شدن شخصیتها با هم بدون آنکه این اتفاق بیفتد، بازی با کارکرد صدا و دیالوگ و... از دیگر موارد مورد توجه آنها بودند.
شیما منفرد تدوینگر فیلم "آن جا" نیز درباره این تجربه و کسب جایزه گفت: واقعیت این است که در نگاه اول موفقیت فیلم موفقیت همه عوامل است. ما مجموعه عواملی هستیم که دیده نشدیم و با این جایزه به نظر میآید نتیجه کار همه ما دیده شد. امیدوارم این موفقیت شرایطی ایجاد کند که این فیلم در داخل کشور هم دیده شود.
منفرد که همسر کاهانی است درباره جایگاه حرفهای خود در کار گفت: همیشه حضور همسر کارگردان در مقام تدوینگر موقعیتش را زیر سئوال میبرد. هر چند من بعد از "آن جا" تدوین فیلم "بیست" را هم انجام دادم و از نتیجه کار خودم و کارگردان راضی هستیم.
"آن جا" یک فیلم تجربی و سیاه و سفید درباره مردی با بازی مزدک میرعابدینی است که باید برای تمدید اقامت خود به آمریکا برود. شهرزاد سخنسنج، مانا ربیعی، جعفر توکلی، بابک والی، سولماز صدیق افشار و مهران احمدی دیگر بازیگران آن هستند.
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