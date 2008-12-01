عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-زلمای خلیل زاد سفیرسابق آمریکا در عراق و نماینده واشنگتن در سازمان ملل متحد روزگذشته در بغداد با جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق درباره روند سیاسی این کشور بحث و تبادل نظر کرد.

-عادل عبدالمهدی معاون جلال طالبانی تصریح کرد: توافقنامه خروج سال آتی دست خوش تغییرات سیاسی و امنیتی مهمی خواهد شد.

-مطبوعات عربی خبر دادند که امروز اولین کشتی از کمک های عربی در ساحل غزه لنگر می اندازد.

-آمریکا یک دانشمند مصری الاصل را به علت انتقادش از جنگ عراق از کار برکنار کرد.

-سازمان ملل متحد نسبت به اوضاع خطرناک دارفور هشدار داد.

-کاندولیزا رایس وزیر امورخارجه آمریکا روزگذشته در تماسی تلفنی با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به وی قول داد که موضوع روند صلح را به دولت جدید آمریکا منتقل کند.

-اعضایی از کنگره آمریکا در نامه ای به علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران ، تهران را به موافقت با انجام مذاکره بین دو کشور فرا خواندند.

-پادشاه بحرین امروز به عنوان اولین شاه بحرینی عازم روسیه می شود.

-صلیب سرخ از تبادل پیکر شهدای ایرانی با کشته شدگان عراقی در جنگ تحمیلی حزب بعث علیه ایران استقبال کرد.

-رئیس پارلمان منطقه کردستان عراق روزگذشته عازم سفری دوره ای به انگلیس و ایرلند شمالی شد.