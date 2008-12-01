به گزارش خبرنگار مهر، "خورشید" در صفحه فرهنگ می‌پردازد به گفتگو با ابراهیم مختاری کارگردان سینما، نگاهی کوتاه به فیلم "چارچنگولی"، بررسی شانس مجیدی در اسکار، پایان تدوین "ملک سلیمان"، حضور احتمالی "فرزند صبح" در جشنواره فیلم فجر، تأثیر شفیعی‌جم در "چارچنگولی" و اخبار کوتاه. صفحه پایانی نیز اختصاص یافته به چند یادداشت و انتخاب جلال ذوالفنون به عنوان چهره روز.

"جام‌جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به آماده شدن تله فیلم "روز اردو"، حضور بهرام رادان در اولین فیلم سینمایی بهرام عظیمی، پخش نشدن مجموعه "شیخ بهایی" از این هفته، تجلیل از عوامل "مرگ تدریجی یک رویا" و معرفی 100 شخصیت ماندگار سینمای جهان. مطلبی به انگیزه برگزاری نمایشگاه منتخب کارت پستال‌های دوره قاجار در صفحه فرهنگی، نگاهی به چند انیمیشن اسکاری، درباره فیلم "دبلیو" و نگاهی به دوبله مجموعه "امام علی (ع)" در صفحه سینما و معرفی برنامه‌های امروز شبکه‌های سیما در صفحه فرهنگ و هنر آمده است.

"همشهری" در صفحه تجسمی می‌پردازد به مطلبی به انگیزه برپایی حراج‌های هنری اخیر در دبی و چرخ و فلک اکسپوهای هنری در ایران. گفتگو با آکشی کومار بازیگر فیلم "سینگ شاه است" و یادداشتی بر فیلم "توریست" در صفحه سینما، مطلبی درباره سینمای ملی و مروری بر چند فیلم و نگاهی به فیلم "غرور و افتخار" در صفحه فرهنگ و جشنواره موسیقی معلولان در سه فرهنگسرا، براد پیت در صدر 100 بازیگر جهان، موفقیت "هامون و دریا" در کوالالامپور، "سوپراستار" در جشنواره فیلم فجر و اخباری کوتاه از کارخانی، مودبیان، رادان، سجودی و نادعلیان در صفحه ادب و هنر منعکس شده است.

"وطن امروز" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گفتگو با سعید سهیلی نویسنده و کارگردان "چارچنگولی"، تحول اکران عمومی فیلم‌ها با اکران عرضی، واکنش فرخ‌نژاد به اکران نشدن "به رنگ ارغوان"، جایزه جشنواره کوالالامپور و اخبار کوتاه. مراسم گرامیداشت علی حاتمی، برپایی همایش "رسانه برای همه"، گپی با ماه‌چهره خلیلی درباره مستند "ستاره من پروین"، نگاهی به وضعیت کمی و کیفی آثار زنان نویسنده و نامه پیترلوم برای ساخت فیلم سفرهای استانی دولت در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به نگاهی به فیلم "دلداده" و فرمولی برای سینمای پرمخاطب. حرف‌های مجید مجیدی در دانشگاه شریف، استقبال هنرمندان از ششمین جشن تصویر سال، جزئیات طرح فیلم پیترلوم درباره احمد‌ی‌نژاد، فیلمنامه‌نویسی فرخ‌نژاد برای پوراحمد و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می‌پردازد به مرور رویدادهای فرهنگ و هنر جهان، پیشنهاد کتاب "هنر راهی برای شناخت جهان"، بزرگداشت پل نیومن در جشنواره فیلم فجر، انتخاب 100 شخصیت ماندگار سینمای جهان، گپی با پوران درخشنده، گفتگو با داریوش مودبیان، مجیدی در نشست دانشجویان دانشگاه شریف و اخبار کوتاه.

"اعتماد" در صفحه پایانی می‌پردازد به حمایت ضرغامی از مجموعه "مرگ تدریجی یک رویا"، حرف‌های محمدرضا درویشی درباره قطعه "کلیدر"، پایان جشنواره فیلکه پرتغال، معرفی 100 شخصیت ماندگار سینمای ایران، مجید مجیدی در دانشگاه صنعتی شریف، بهرام رادان در فیلم "تهران 1500"، یادداشت و اخبار کوتاه.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به فیلم "استرالیا" به روایت باز لورمن، این فیلم از نگاه منتقد لس‌آنجلس تایمز و اخبار کوتاه. گزارشی از نشست نقد و بررسی فیلم "سلطان صاحبقران"، مرحوم خسرو شکیبایی و محسن رسول‌اف میهمانان جشن تصویر سال، مرگ خالق اپرای سیدنی، حرف‌های مجیدی در دانشگاه امام صادق (ع)، بزرگداشت پل نیومن در جشنواره فیلم فجر، جشنواره فیلم رابرت دنیرو در قطر، رایزنی‌ برای معافیت مالیاتی هنرمندان تئاتر و اخبار کوتاه در صفحه پایانی منعکس شده است.

"جوان" در صفحه ادب و هنر می‌پردازد به نگاهی به فیلم "خواب زمستانی" و گفتگو با اکبر خواجویی کارگردان "محیا". برپایی کنگره شیخ‌ بهایی در مشهد، برگزاری سومین کنگره عاشوراپژوهی، بزرگداشت مرحومه طاهره صفارزاده، پیگیری معافیت مالیاتی تئاتری‌ها از طریق دیوان عدالت اداری، تقدیر از عوامل مجموعه "مرگ تدریجی یک رویا"، حرف‌های مجیدی در دانشگاه صنعتی شریف، روی خط فرهنگ و اخبار کوتاه در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

"کارگزاران" در صفحه سینما می‌پردازد به گفتگو با باز لورمن کارگران فیلم "استرالیا"، این فیلم از نگاه بازیگران، نقدی بر "استرالیا" و معرفی فیلم‌های روز اکران جهان. تمجید رئیس سازمان صدا و سیما از مجموعه "مرگ تدریجی یک رویا"، برگزاری ششمین جشن تصویر سال به یاد محسن رسول‌اف، بزرگداشت پل نیومن در جشنواره فیلم فجر، معرفی 100 شخصیت ماندگار سینمای جهان، حضور خواجه‌امیری در جشنواره موسیقی فجر و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.