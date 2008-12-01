این بازیگر درباره نخستین تجربه نقش اول خود در سینما به خبرنگار مهر گفت: بازی من در "نظام از راست " به تازگی تمام شده است. پیش از این هم پیشنهاد سینمایی داشتم، اما میخواستم اولین قدمی که در سینما برمیدارم با یک نقش خاص و متفاوت باشد.
برخورداری ادامه داد: در "نظام از راست" نقش اصلی زن را بازی میکنم که تا به حال چنین نقشی را تجربه نکرده بودم. نقشی که در فضای کمیک و مردانه قصه حضوری تاثیرگذار دارد و در داستان خواهر نقشس است که آقای اکبر عبدی بازی میکند.
بازیگر مجموعههای "حس سوم" و "فریاد بیصدا" گفت: در تلویزیون بازی در نقشهای متفاوت را تجربه کردهام و دوست دارم این مسیر را در سینما هم ادامه بدهم. ترجیح میدهم نقشها و فیلمنامههایی را انتخاب کنم که زمینهای برای محک زدن تواناییام باشد.
برخورداری به تازگی برنامه نمایشنامهخوانی "قرمز به علاوه یک عالمه سفید" نوشته ماریا شاهی را با بازی رزیتا غفاری، نگار جواهریان، الهام جلالی و محمد زیکساری کارگردانی کرده است.
فیلم سینمایی "نظام از راست" برای جشنواره بیست و هفتم فیلم فجر آماده میشود. این فیلم فضایی کمدی دارد و داستان آن در یک پادگان اتفاق میافتد. میرطاهر مظلومی، نصرالله رادش و فریده دریامج دیگر بازیگران فیلم هستند.
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