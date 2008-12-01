شهدا در 30 نقطه عراق تفحص نشده اند/ 7000 شهید در عراق داریم

سردار میرفیصل باقرزاده در حاشیه مراسم تبادل 41 شهید ایرانی با 200 جسد کشته شده عراقی در مرز شلمچه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرمشهر اظهار داشت: طبق آماری که در اختیار داریم اطمینان داریم که حدود هفت هزار شهید ایرانی در 20 نقطه عمومی عملیاتی و 10 نقطه غیرعملیاتی در کشور عراق وجود دارند.

وی ادامه داد: هم اکنون در حال رایزنی با کشور عراق هستیم تا مجوزهای لازم برای تفحص در این نقاط را به دست بیاوریم و امیدواریم با وجود حضور دولتی مردمی در عراق این کار تسریع یابد.

باقرزاده تصریح کرد: متاسفانه عملیات تبادل پیکر شهدای جنگ تحمیلی با طرف عراقی با وجود حضور اشغالگران متوقف شده و دلیل این کار تنها کارشکنی کشورهای غربی در این مسئله است ولی پس از رایزنیهای مطلوبی که با دولت عراق داشتیم به نتایجی روشنی رسیده ایم که اولین نتیجه آن تحویل گرفتن 41 شهید ایرانی است که بی شک این تبادل در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به توافقاتی که در زمینه تفحص شهدا در کشور عراق بین ایران، عراق و صلیب سرخ جهانی صورت گرفته است، گفت: مقرر شد یک کمیته سه جانبه شامل نمایندگانی از کشورهای ایران و عراق و همچنین صلیب سرخ جهانی در آبادان تشکیل شود تا هماهنگیهای لازم در خصوص تفحص شهدای باقیمانده از جنگ تحمیلی بین این سه طرف صورت بگیرد و وضعیت خانواده هایی که عزیزان آنها کماکان مفقود الاثر هستند، مشخص شود.

روز گذشته با حضور مقامات ایران، عراق و صلیب سرخ جهانی و همچنین حضور چشمگیر مردم در مرز شلمچه 41 پیکر شهدای ایرانی جنگ تحمیلی با 200 جسد کشته شده عراقی مبادله شد.

همچنین شب گذشته با حضور انبوه مردم شهرهای آبادان، خرمشهر و سایر شهرهای اطراف مراسم بیعت مجدد با این شهدا در پایگاه دریایی خرمشهر برگزار شد که حضور خانواده شهدا در این مراسم بسیار چشمگیر بود.