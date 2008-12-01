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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۴۶

امسال 129 طرح صنعتی در خوزستان به بهره برداری رسید

اهواز – خبرگزاری مهر: از ابتدای سال جاری تاکنون 129 طرح صنعتی در خوزستان با سرمایه گذاری هشت هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی به بهره برداری رسید.

معاون برنامه و توسعه سازمان صنایع و معادن خوزستان به خبرنگار مهر در اهواز گفت: از ابتدای امسال تا کنون 129 طرح صنعتی با سرمایه گذاری هشت هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی در شهرهای اهواز، آبادان، دشت آزادگان، شادگان، اندیمشک، بهبهان، ایذه و مسجد سلیمان به بهره برداری رسیده و برای بیش از هزار و 500 نفر از جوانان استان زمینه شغل فراهم شده است.

نور الله حسن زاده محصولات لاستیکی و پلاستیکی، ساخت فلزات اساسی، ساخت تجهیزات و دستگاه های برقی، محصولات فلزی فابریکی و ساخت مواد و محصولات شیمیایی را از جمله این طرح ها برشمرد.

وی افزود: تاکنون 933مجوز ایجاد طرح های صنعتی با سرمایه گذاری اولیه سه هزار میلیارد ریال در استان صادر شده است که با بهره برداری از این طرحها نیز برای بیش از دو هزار و 400نفر زمینه شغل ایجاد می شود. 

کد مطلب 792816

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