نقشه برداری و طرح زیست محیطی پالایشگاه دوم آبادان پایان یافت

محمد زالی در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان گفت: عملیات ساخت پالایشگاه دوم آبادان موسوم به خوزستان از آبان ماه سال گذشته آغاز شده و طبق برنامه ریزی های انجام شده تاکنون چهار درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی عملیات مهندسی پایه واحدها و عقد قرارداد با شرکت های مشاور را از جمله طرح های انجام شده برشمرد و افزود: عملیات نقشه برداری و طرح های زیست محیطی با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت مهندسی و مطالعاتی رویان کشور انجام شد.



مجری طرح ساخت پالایشگاه دوم آبادان با اشاره به وسعت 525 هکتاری زمین این طرح گفت: پاکسازی مواد منفجره، تملک زمین و وجود معارض از جمله مشکلات پیش روی این طرح است.



وی گفت: با حل این مشکلات پیش بینی می شود تا دو ماه آینده عملیات حصارکشی محدوده طرح آغاز شود.

زالی اعتبارات ارزی اختصاص یافته برای اجرای این طرح را 500 میلیون یورو و اعتبار ریالی را یکصد میلیارد ریال برای خرید زمین و عملیات مهندسی و فنس کشی اعلام کرد و افزود: این اعتبارات از منابع داخلی شرکت ملی نفت، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و منابع استانی تامین خواهد شد.

وی از همکاری هشت شرکت داخلی و خارجی در این طرح خبر داد و گفت: با برنامه ریزی های انجام شده و تامین اعتبار مورد نیاز، پالایشگاه دوم آبادان تا سال 1391 به بهره برداری می رسد.