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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۹:۲۸

زرداری :

شبه نظامیان درپی جنگ بین هند و پاکستان هستند

شبه نظامیان درپی جنگ بین هند و پاکستان هستند

رئیس جمهوری پاکستان روز گذشته به هند هشدار داد که شبه نظامیان قدرت به راه انداختن یک جنگ را در منطقه دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "آصف علی زرداری" در گفتگو با روزنامه فایننشال تایمز هشدار داد که هر گونه تحریک از سوی عوامل غیر دولتی شریر خطر بازگشت جنگ بین این دو همسایه هسته ای را در پی دارد.

وی افزود:" هم اکنون حوادث بمبئی به ما می گویند که تلاشهایی از سوی شبه نظامیان برای انجام حملات در حال انجام است. ما باید در کنار هم بایستیم و با این تهدید مبارزه کنیم."

گفته می شود که تعداد افراد کشته شده در نتیجه حملات افراد مسلح به بمبئی و انفجارهای بسیار در این شهر به بیش از 190 نفر رسیده است.

مقامات هندی، افراد وابسته به پاکستان را متهم به دست داشتن در این عملیات تروریستی کرده اند اما مقامات پاکستانی این موضوع را به شدت رد کرده اند.

هدف قرار گرفتن یک مرکز یهودیان در بمبئی به پیچیدگی اقدام تروریستی اخیر در هند افزوده است.

کد مطلب 792821

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