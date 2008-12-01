پیروزی من یونایتد در دربی منچستر با صدمین گل رونی/ غلبه آرسنال بر چلسی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد شب گذشته در چارچوب هفته پانزدهم رقابت های لیگ برتر مقابل همشهری خود منچسترسیتی به پیروزی دست پیدا کرد. وین رونی در دقیقه 42 این دیدار، صدمین گل خود را برای باشگاه من یونایتد به ثمر رساند. کریستیانو رونالدو در دقیقه 68 از زمین اخراج شد.

آرسنال در دیگر دیدار مهم شب گذشته موفق شد چلسی صدرنشین را در زمین این تیم شکست دهد. ژورو در دقیقه 30 با گل به خودی دروازه آرسنال را باز کرد. رابین فن پرسی با دو گلی که در نیمه دوم این دیدار در دقایق 59 و 62 به ثمر رساند، پیروزی ارزشمند توپچی ها را در استمفوردبریج رقم زد.

در سایر دیدارها نتایج زیر حاصل شد:

* پورتسموث 3 - بلکبرن 2

* تاتنهام صفر - اورتون یک

لیورپول امشب برگزارکننده آخرین دیدار هفته پانزدهم رقابت ها خواهد بود. تیم بنیتز چنانچه مقابل وستهام به برتری برسد صدرنشین رقابت ها خواهد شد.

جدول رده بندی:

1- چلسی 33 امتیاز

2- لیورپول 33 امتیاز(یک بازی کمتر)

3- منچستریونایتد 28 امتیاز(یک بازی کمتر)

4- آرسنال 26 امتیاز

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18- ساندرلند 15 امتیاز

19- بلکبرن 13 امتیاز

20- وست بروم 11 امتیاز