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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۴۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

سه هزار جلد کتاب بین روحانیون شبکه تبلیغ لرستان توزیع شد

سه هزار جلد کتاب بین روحانیون شبکه تبلیغ لرستان توزیع شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان گفت: بیش از سه هزار جلد کتاب با عناوین مختلف، اهدایی از طرف سازمان تبلیغات اسلامی در بین روحانیون شبکه تبلیغ استان و کانونهای فرهنگی مساجد توزیع شد.

حجت الاسلام علی فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: این تعداد کتاب در قالب طرح تغذیه فکری کانونهای فرهنگی مساجد و روحانیون شبکه تبلیغ در بین آنان توزیع شده است.

وی یادآور شد: تلاش سازمان تبلیغات اسلامی در راستای این است که کتابخانه های تخصصی حوزه دین را تقویت کرده همچنین در جهت فرهنگ سازی مناسب برای کتابخوانی قدم های موثری را برداریم.

رئیس اداره فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان خاطرنشان کرد: نیاز سنجی در این حوزه یکی از کارهای در دست اقدام است که به زودی پس از انجام این امر متناسب با نیاز مناطق مختلف نسبت به تجهیز کتابخانه ها اقدام خواهد شد.

کد مطلب 792823

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