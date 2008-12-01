به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، یکشنبه عصر "شاندونگ" که در آخرین دور بازیهای لیگ در خانه گوانگجو بازی می کرد در عین ناباوری به تساوی بدون گل رسید تا برای قهرمان شدن منتظر نتیجه بازی "شانگهای" و "ژیجیانگ" بماند.

اما با خبر تساوی 2 بر 2 شانگهای در لحظه آخر قهرمانی به خانه شاندونگ برگشت. شانگهای که از سال 2003 به این طرف قهرمان نشده بود در این بازی 2 بر یک جلو بود اما گل تساوی حریف آنها را برای یکسال دیگر در انتظار نگه خواهد داشت.

در بازیهای دیگر "بیجینگ" با برد 2 بر صفر مقابل "چنگدو" سوم شد و "تیانجین" توانست بعد از پیروزی 5 بر 3 مقابل "ووهان" تیم چهارم شود و جواز صعود به لیگ قهرمانان آسیا را بدست آورد. دو تیم "ووهان" قعرنشین و "لیئونینگ" نیز به دسته دوم سقوط کردند.

از آنجا که در چین بازیهای جام حذفی برگزار نمی شود فقط چهار تیم برتر لیگ هستند که به لیگ قهرمانان راه پیدا می کنند.