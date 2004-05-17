۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۷:۳۰

در بيانيه اي

مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي ترور سيدعزالدين سليم را محكوم كرد

مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، شهادت تاثر انگيز مجاهد عاليقدر، استاد سيدعزالدين سليم رييس شوراي حكومت انتقالي عراق و عضو مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي به همراه تني چند از همراهان ايشان را به ملت مسلمان عراق و خانواده محترم آن شهيد بزرگوار تسليت مي گويد.

به گزارش خبرگزاري مهر در اين بيانيه آمده است: حركت ددمنشانه نظاميان اشغالگر آمريكا عليه مسلمان مظلومي كه ساليان متمادي از زندگي خويش را براي به دست آوردن حقوق ملت عراق، در مبارزه عليه كفر و استكبار صرف كرد و با مقاومت در برابر تجاوزگران و تاكيد بر خروج آنان از عراق جان خود را در راه خدا و پيوستن به برادران ايماني خويش فدا نمود.

مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، با محكوم كردن اين عمليات تروريستي عليه مردم مظلوم و بي دفاع عراق، ملت مسلمان را به تمسك به وحدت كلمه تحت پرچم اسلام و شكستن توطئه هاي فريبكارانه صهيونيست و آمريكايي جهانخوار دعوت مي نمائيم.

 

کد مطلب 79283

