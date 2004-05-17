مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي ترور سيدعزالدين سليم را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر در اين بيانيه آمده است: حركت ددمنشانه نظاميان اشغالگر آمريكا عليه مسلمان مظلومي كه ساليان متمادي از زندگي خويش را براي به دست آوردن حقوق ملت عراق، در مبارزه عليه كفر و استكبار صرف كرد و با مقاومت در برابر تجاوزگران و تاكيد بر خروج آنان از عراق جان خود را در راه خدا و پيوستن به برادران ايماني خويش فدا نمود.

مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، با محكوم كردن اين عمليات تروريستي عليه مردم مظلوم و بي دفاع عراق، ملت مسلمان را به تمسك به وحدت كلمه تحت پرچم اسلام و شكستن توطئه هاي فريبكارانه صهيونيست و آمريكايي جهانخوار دعوت مي نمائيم.