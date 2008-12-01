ثبت نام عمره دانش آموزی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان دانش آموزی اعلام کرد: برای هفتمین سال متوالی با عنوان « یادواره سال نوآوری و شکوفایی » جهت اعزام دانش آموزان به عمره ثبت نام می کند.

دانش آموزان علاقمند برای شرکت در قرعه کشی این سفر الهی باید در سال تحصیلی جاری (88- 87) در پایه تحصیلی سوم متوسطه و یا پیش دانشگاهی مشغول به تحصیل باشند وحداقل معدل کل آنها در سال تحصیلی (87- 86) پانزده باشد. همچنین متولد سال 1369 لغایت 1372 باشند، روحیه فعالیتهای گروهی داشته باشند و در سالهای قبل از طریق سازمان دانش آموزی به عمره اعزام نشده باشند.

با توجه به مصوبه شورای سیاستگذاری عمره دانش آموزی ثبت نام و انتخاب دانش آموزان سال دوم به میزان 30%سهمیه در صورتی که از دانش آموزان فعال قرآنی(حافظ، قاری)، فرزندان معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، اعضاء سازمان دانش آموزی،بسیج دانش آموزی و انجمن اسلامی و دانش آموز فعال در امور پرورشی باشند بالامانع است.