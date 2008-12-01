  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۴۸

ثبت نام عمره دانش آموزی آغاز شد

ثبت نام عمره دانش آموزی آغاز شد

ثبت نام عمره دانش آموزی از روز گذشته آغاز شد و دانش آموزان می توانند از طریق مدارس خود برای شرکت در قرعه کشی این سفر الهی با ارائه مدارک خود ثبت نام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان دانش آموزی اعلام کرد: برای هفتمین سال متوالی با عنوان « یادواره سال نوآوری و شکوفایی » جهت اعزام دانش آموزان به عمره ثبت نام می کند.

دانش آموزان علاقمند برای شرکت در قرعه کشی این سفر الهی باید در سال تحصیلی جاری (88- 87) در پایه تحصیلی سوم متوسطه و یا پیش دانشگاهی مشغول به تحصیل باشند وحداقل معدل کل آنها در سال تحصیلی (87- 86) پانزده باشد. همچنین متولد سال 1369 لغایت 1372 باشند، روحیه فعالیتهای گروهی داشته باشند و در سالهای قبل از طریق سازمان دانش آموزی به عمره اعزام نشده باشند.

 با توجه به مصوبه شورای سیاستگذاری عمره دانش آموزی ثبت نام و انتخاب دانش آموزان سال دوم به میزان 30%سهمیه در صورتی که از دانش آموزان فعال قرآنی(حافظ، قاری)، فرزندان معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، اعضاء سازمان دانش آموزی،بسیج دانش آموزی و انجمن اسلامی و دانش آموز فعال در امور پرورشی باشند بالامانع است.

کد مطلب 792837

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها