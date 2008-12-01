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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۴۷

شور حج/213

دو زائر ایرانی دیگر در مکه به رحمت الهی پیوستند

دو زائر ایرانی دیگر در مکه به رحمت الهی پیوستند

روز گذشته دو زائر ایرانی که از اهالی استانهای تهران و کرمانشاه بودند در مکه مکرمه به رحمت الهی پیوستند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، از مجموع زائران ایرانی خانه خدا روز گذشته نیز دو نفر به دیار باقی شتافتند.

مسئول هیئت پزشکی مستقر در مکه مکرمه در این باره به خبرنگار مهر گفت: این دو زائر صمد بیات از استان کرمانشاه به شماره کاروان 15140 بوده و دیگری خانم کبری خامه فردا 71 ساله (مادر شهید) به شماره کاروان 17687 بوده که مرحوم شده اند.

این دو حاجی که از استانهای کرمانشاه و تهران بوده اند به ترتیب به علت تصادف و ایست قلبی فوت کرده و یکی از زائران زن  اصفهانی نیز که به دلیل عارضه قلبی شرایط بدی داشته است با احیای پزشکی به شرایط مناسب رسید.

تا کنون 7 تن از هموطنان زائر در سفر حج 87 به دیار باقی شتافتند که 3 نفر در مدینه منوره و 4 نفر در مکه مکرمه درگذشتند. از این تعداد 5 نفر نیز در اثر ایست قلبی، یک نفر در اثر تصادف و یک نفر بر اثر سقوط بوده است.

 دیگر درگذشتگان در مکه مکرمه عبارتند از اروجعلی امیری، طالب بیگی از کاروان 2457 و محمود رحیمی از کاروان 12155 .

درگذشت نفرات مذکور از طریق مختلف به اطلاع خانواده هایشان رسیده است.

کد مطلب 792838

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