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۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۶:۱۸

از طريق شماره تماس 197 :

سردار طلايي به سئوالات شهروندان تهراني پاسخ مي دهد

سردار طلايي فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ در سال پاسخگويي به مردم از طريق شماره تماس 197 دفتر نظارت همگاني ناجا به سئوالات مردم پاسخ مي دهد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، سردار طلايي براي دومين بار روز سه شنبه از ساعت 9 تا 12 با حضور در مركز نظارت همگاني ناجا پاسخگوي انتقادات، پيشنهاد ات و سئوالات شهروندان تهراني در تمام زمينه هاي انتظامي خواهد بود.

بنابر اين گزارش شماره تلفن 197 پل ارتباطي مردم با سلسله مراتب فرماندهي نيروي انتظامي بوده وشهروندان تهراني نيز مي توانند  در اين روز از طريق اين شماره تماس علاوه بر طرح سئوالات خود  در باره عملكرد كلانتري ها و مركز 110 پليس تهران  و غيره با سردار طلايي ، فرمانده انتظامي تهران بزرگ گفتگويي مستقيم داشته باشند. 

کد مطلب 79284

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