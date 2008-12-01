انتخابات محلی و اختلافات قومی در نیجریه؛ کشتار و غارت در شهر یوس

هنگامی که مقامات ستاد برگزاری انتخابات محلی در شهر یوس در مرکز نیجریه بروشورهای تبلیغاتی را در سطح شهر توضیح کردند، از همان ابتدا شایعاتی مبنی برعدم تفاهم میان احزاب مسلمان و مسیحی در این شهر منتشر شده بود.

پس از گذشت بیش از یک دهه، مسئولان یوس تصمیم به برگزاری انتخابات محلی و تعیین اعضای شورای شهر و همچنین شهردار گرفنتد که در این راستا با شکستی سخت مواجه شدند.

روز جمعه و پس از آنکه مسئولان ستاد انتخابات موفق به اعلام نتایج نشدند، درگیری ها آغاز شد و شبحی مرگبار شهر یوس نیجریه را فراگرفت.

در ابتدا درگیری ها تنها میان احزاب اصلی در این شهر بوقوع پیوست اما پس از اواسط ظهر شنبه این درگیری ها شکل قومی و مذهبی به خود گرفت و ناگهان کشتار آغاز گردید.

طرفین درگیر که همگی از غیرنظامیان بوده و به سلاح مجهز بودند، برای کشتار طرف مقابل به خیابان ها ریختند و ناگهان گذرگاه های عبورعابرین پیاده و جوی خون تبدیل گشت.

در این راستا، از اواخر روز شنبه نیروهای ارتش وارد یوس شدند و طرفین را به آرامش فراخواندند، اما پس از آنکه اخطارهای نظامیان تاثیری نداشت، مجاز به تیراندازی بسوی شورشیان شدند.

از این گونه شورش های مرگبار در سال های 2001 و 2004 نیز در نیجریه به وقوع پیوسته و در هر کدام بیش از 700 نفر جان خود را از دست داده اند.

در این راستا، مقامات مسلمان که در مساجد مستقر شده اند، از دریافت بیش از 300 جسد متعلق به مسلمانان خبر دادند و این درحالی است که پیش بینی می شود شمار قربانیان از 400 نفر نیز گذشته باشد زیرا مسیحیان اجساد خود را به مساجد نمی آورند.

سخنگوی پلیس شهر یوس نیز بدون اشاره به آمار دقیقی از تعداد کشته ها، گفت: شمار افراد کشته شده در درگیری های دو روز اخیر بسیار زیاد است، اما ما در حال حاضر نمی توانیم تعداد دقیقی را اعلام کنیم.

نیجریه را بشناسیم:

نیجریه پرجمعیت ترین کشور قاره آفریقاست که به دلیل تنوع فراوان قومی و نژادی طی چند سال گذشته شاهد درگیری های زیادی بوده است.

تاریخ اولین سکونت در این کشور به 9 هزار سال قبل از میلاد مسیح بازمی گردد. با این حال در قرن 19 میلادی این کشور مستعمره انگلیس شد تا اینکه در سال 1960 میلادی دوباره استقلال خود را بدست آورد.

پس از استقلال در دوره‌های مختلف گرفتار حکومت های نظامی شد و سرانجام در سال 1999 برای نخستین بار انتخابات آزاد در این کشور برگزار گردید.

رئیس جمهوری نیجریه هم رئیس حکومت است و هم رئیس دولت. رئیس جمهوری با رای مردم برای دوره ای چهار ساله انتخاب می شود که قابل تمدید برای دوره دوم نیز هست. نظام قانونگذاری این کشور از دو مجلس تشکیل شده است: شورای ملی با 109 کرسی که با رای مردم برای دوره‌ ی چهار ساله انتخاب می شوند.

جمهوری فدرال نیجریه کشوری در غرب آفریقاست که از مجموعه 36 ایالت و یک منطقه حکومت فدرال مرکزی تشکیل شده است. این کشور از غرب با بنین، از شرق با چاد و کامرون و از شمال با نیجر همسایه است. در جنوب این کشور خلیج گینه، بخشی از اقیانوس اطلس، قرار گرفته است.

این کشور پرجمعیت ترین کشور آفریقاست. از سمت شمال با جمهوری صحرا هم مرز است.