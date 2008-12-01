توافقنامه بغداد- واشنگتن ابهامات زیادی دارد/ اوباما وارث عراق بی ثبات

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اینترنشنال هرالد تریبون نوشت: توافقنامه های امنیتی بین عراق و آمریکا آغازی برای پایان یافتن جنگ است. این توافق تنها آغازی است، اما مفاد این توافق ابهاماتی دارد که می تواند عقب نشینی یکنواخت نیروهای آمریکایی از عراق را متوقف کند.

" استیون لی مایرز" نویسنده این مطلب خاطر نشان کرده است: این توافق ضرب الاجلی را تعیین می کند که منتقدان جنگ از دیرباز خواستارآن بوده اند و مستلزم آن است که همه نیروهای آمریکایی تا 31 دسامبر سال 2011 از عراق عقب نشینی کنند، اما هیچ جدول زمانبندی را برای عقب نشینی تعیین نمی کند و در تئوری و فرضیه می تواند سه سال دیگر را به جنگی که تاکنون پنج سال و نیم طول کشیده بیفزاید.

در ادامه این مطلب آمده است: آمریکا همچنین با خروج همه نیروها از شهرها و روستاهای عراق تا پایان ماه ژوئن موافقت کرده، اما این توافقها درباره اینکه این نیروها متشکل از چه نیروهایی هستند و آنها دقیقا به کجا منتقل خواهند شد، چیزی نگفته است. این تصمیم گیریها به کمیته مشترک هماهنگی عملیاتهای نظامی واگذار می شود؛ کمیته ای که متشکل از آمریکاییها و عراقیهاست.

نویسنده خاطر نشان کرده است: این کمیته اختیاراتی برای تایید عملیاتهای نظامی آمریکا، استفاده از پایگاهها و تاسیسات، بازداشت عراقیها به دست نیروهای آمریکایی و حتی در موارد نادری پیگرد نیروهای آمریکایی دارد. هریک از این موارد می تواند به همکاری دو طرف خدشه وارد کند و حتی به درگیری بینجامد.

هرالد تریبون افزوده است: آنچه که هنوز مشخص نیست تعداد نیروهای آمریکایی است که انتظار می رود بین زمان کنونی و ضرب الاجل تعیین شده برای عقب نشینی، در عراق باقی بمانند و اینکه آیا هیچ نیرویی می تواند پس از آن زمان هم درعراق حضور داشته باشد.

در پایان این مطلب با اشاره به برگشت پذیر بودن دستاوردهای امنیتی درعراق به نقل ازشبکه امنیت ملی که یک گروه متشکل از بیشتر دموکراتهای منتقد سیاستهای "جرج بوش" رئیس جمهور کنونی آمریکاست، آمده است: "کاملا روشن است که دولت بوش یک وضعیت آشفته، پیچیده و بی ثبات در عراق را برای دولت اوباما باقی خواهد گذاشت."