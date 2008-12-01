مربی تیم فوتبال امید ایرانی است/ هماهنگی فدراسیون با کمیته المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان با بیان این مطلب در خصوص انتخاب مربی تیم فوتبال امید ایران و نقش کمیته ملی المپیک در این انتخاب گفت: من پیش از این دبیر کمیته ملی المپیک بودم و در حال حاضر عضو هیئت اجرایی این کمیته هستم. طی جلسات اخیر خود یکبار پیرامون انتخاب سرمربی تیم فوتبال امید ایران بحث و گفتگو شد که آقای علی آبادی و دیگر اعضا هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک تاکید کردند، استخدام کادر فنی برای این تیم با فدراسیون فوتبال است.

وی با اشاره به اینکه فدراسیون فوتبال وظیفه تدوین برنامه برای آماده سازی تیم فوتبال امید ایران را برعهده دارد و کمیته ملی المپیک بر فعالیت این کمیته نظارت خواهد داشت، افزود: برای گزینش سرمربی تیم امید مشکل خاصی نداریم و بدون شک با هماهنگی کمیته ملی المپیک بهترین گزینه را انتخاب خواهیم کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه از برگزاری جلساتی برای انتخاب سرمربی تیم فوتبال امید ایران خبر داد و گفت: از فردا این مورد بصورت جدی دنبال خواهد شد تا گزینه ایده ال را با همفکری کمیته ملی المپیک انتخاب کنیم.

کفاشیان با تاکید بر اینکه فدراسیون فوتبال برای گزینش سرمربی تیم امید هماهنگی کامل را با کمیته ملی المپیک خواهد داشت: گزینه ما برای تیم امید یک مربی ایرانی است و تا به امروز تنها با مربیان داخلی مذاکره کرده ایم. مذاکرات ما تا به امروز شکل قطعی به خود نگرفته است و تنها از مربیان واجد شرایط برنامه گرفته ایم.

عضوهیئت اجرایی کمیته ملی المپیک که مدعی است فدراسیون فوتبال باید سرمربی تیم امید را انتخاب کند، در عین حال تاکید کرد که کل بودجه آماده سازی این تیم برای حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو و المپیک لندن با کمیته ملی المپیک است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه کمبودهای تیم فوتبال امید برای حضور در پیکارهای پیش رو را فدراسیون فوتبال برطرف خواهد کرد، افزود: زمانی که من دبیرکمیته ملی المپیک برای تقویت و آماده سازی تیم‌های فوتبال و فوتسال امید ایران، حقوق نناد نیکولیچ و مواردی دیگر بودجه‌ای 600 میلیون تومانی تصویب شده بود.

رئیس فدراسیون فوتبال از کمبود بودجه برای آماده‌سازی تیم فوتبال امید به عنوان یک مشکل یاد کرد و گفت: این مشکل وجود دارد اما باید کار را به شکلی پیش ببریم که تیم فوتبال امید ایران بتوانند در پیکارهای آسیایی گوانگجو و انتخابی المپیک لندن موفق عمل کند.

کفاشیان که در حال حاضر یکی از اعضا هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک است، در ادامه به نقش نظارتی این کمیته بر فعالیت‌های تیم فوتبال امید ایران اشاره کرد و افزود: مربی که ما (فدراسیون فوتبال) انتخاب می کنیم باید کمیته ملی المپیک تایید کند. بدون شک اگر کمیته ملی المپیک با گزینه منتخب فدراسیون فوتبال مخالفت کند ما در گزینش خود تجدید نظر خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در عین حال اگر کمیته ملی المپیک با انتخاب فدراسیون فوتبال برای تیم امید ایران موافق باشد اما در جریان نظارت و ارزیابی از نحوه فعالیت این تیم مشخص شود که مربی مورد نظر ما توانایی هدایت تیم امید را ندارد، نسبت به تغییر و تحول دراین تیم اقدام خواهیم کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص برنامه های آماده سازی تیم ملی فوتبال بزرگسالان کشورمان برای حضوری پرقدرت در مسابقات انتخابی جام جهانی و تعداد اندک دیدارهای تدارکاتی این تیم گفت: تلاش ما بر این است که بهترین تیم‌ها را برای بازی دوستانه با تیم ملی انتخاب کنیم اما در این بین با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستیم که برگزاری بازی در روزهای مورد نظر فیفا، هزینه هنگفت بازی با تیم‌های بزرگ و بسته بودن تقویم این تیم‌ها از آن جمله است.

وی تصریح کرد: با این شرایط ما ناچاریم از بین پیشنهادهایی که برای برگزاری بازی دوستانه به فدراسیون فوتبال ایران می رسید، بهترین مورد را انتخاب کنیم تا تیم ملی با آمادگی کامل گام در رقابت‌های انتخابی جام جهانی بگذارد.