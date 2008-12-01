طرح خانواده نیمه مستقل ریشه اسلامی ندارد

حجت الاسلام مجد فقیهی در گفتگو با مهر درباره اسلامی نبودن طرح خانواده نیمه مستقل افزود: هیچ روایتی در اسلام گواه وجود چنین ازدواجی در بین بزرگان دین و ائمه نیست و ازدواج اسلامی به دو صورت دائم و موقت بوده که ازدواج دائم در کنار هم بودن زوجین را در نظر دارد و ازدواج موقت نیز مختص افراد خاصی در شرایط منحصر به فرد است.

این در حالی است که علی اکبری رئیس سازمان ملی جوانان چند روز پیش در نشست سراسری هم اندیشی صاحبنظران ازدواج و خانواده از بررسی طرح تشکیل خانواده های نیمه مستقل به عنوان راهکار تسهیل ازدواج جوانان کشور خبر داده و عنوان کرده بود که این طرح در دستور کار دولت قرار گرفته است.

مجد فقیهی در رابطه با اظهارات حاج علی اکبری ادامه داد: مسئولین این طرح را برای خروج از بحران ارایه داده اند در حالی است که برون رفت از این بحران موجب ورود به بحرانی جدید خواهد شد.

استاد دانشگاه معارف قم مخالفت خود با این طرح را اینگونه توضیح داد: در اسلام فرد وقتی ازدواج می کند به یکسری تعهدات پایبند می شود و اجرای طرح خانواده نیمه مستقل متعهد بودن فرد را زیر سوال خواهد برد.

مجد فقیهی با اشاره به این امر که در این موارد باید به احساسات افراد توجه کرد خاطرنشان کرد: برخی از افرادی که این طرحها را بیان می کنند فقط به فکرعوامل فیزیکی ازدواج بوده و احساسات طرفین را که با ازدواج به یکدیگر وابسته شده و نمی توانند برای احساساتشان زمان قراردهند را درنظر نمی گیرند.

وی درنظر گرفته نشدن همه جوانب طرح خانواده نیمه مستقل و توجه نکردن به تبعات دینی و حقوقی را از عیوب این طرح برشمرد و گفت: اگر چنین طرحی اجرا شود مانند ازدواج موقت باید به آن نسبیت بخشید و کلی بودن طرح موجب توسعه بحران ازدواج جوانان خواهد شد.