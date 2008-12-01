نخستین همایش اقوام خطه شمال کشور در آمل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول برگزاری همایش در حاشیه این همایش گفت: در این همایش هنرمندان شعر و موسیقی استان های گیلان و مازندران آثار فاخر و سنتی مردم خطه شمال کشور را اجرا می کنند.

حشمت الله ایاز آملی افزود: در نخستین همایش شعر و موسیقی اقوام خطه شمال کشور، سه گروه موسیقی دیلمان دادو از گیلان و صفی الدین و لارو از مازندران در بخش های مقامی و نواحی برنامه خود را اجرا کردند.

وی هدف از برگزاری این همایش را آشنایی نسل جوان از هنر شعر و موسیقی و گویش های رایج در گذشته و ارتباط موسیقیایی در میان مردم خطه شمال بیان کرد.

به گفته ایاز آملی بر اساس مستندات تاریخی و قدیمی مردمان خطه مازندران و گیلان در بسیاری از فرهنگ ها و آداب و سنن اشتراکات فرهنگی زیادی با هم دارند.

وی با بیان اینکه به علت محدودیت مکان برگزاری همایش امکان حضور هنرمندان گلستانی وجود نداشت، ابراز امیدواری کرد: با حمایت مسئولان ذیربط دومین همایش اقوام شمال کشور در سطح بیشتری در بخشهای گوناگون برگزار شود.

یکی از محققان و کارشناسان فرهنگ بومی مازندران هم در این همایش گفت: برگزاری این همایش می تواند سرآغازی بر احیاء سنتها و فرهنگ های مشترک میان اقوام شمال کشور باشد.

نصرالله هومند افزود: هم اکنون مراسم های سنتی تیرماه سیزده شو، 26 نوروز ماه، یلدا شود و غیره همچنان با اداب و رسوم با ارزش گذشته در استان های مازندران و گلستان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه احیاء این فرهنگ و آداب و رسوم بخشی از هویت و زندگی ما است از مسئولان خواست از برگزار کنندگان چنین برنامه هایی حمایت جدی شود.

در این همایش دو شاعر مازندرانی اشعار محلی خود را خواندند و یک گروه هنری هم برنامه خود را اجرا کرد.

علاقه مندان به فرهنگ و هنر شهرستان آمل و استان مازندران هم مانند سایر برنامه های فرهنگی و هنری با استقبال گسترده خود از این برنامه فضای سالن ارشاد آمل را مملو از جمعیت کردند.

در پایان از هنرمندان فقید موسیقی مازندران " استاد خسرو خلد برین، تقی تهرانی " و همچنین حجت الله امان پور هنرمند معاصر مازندرانی تجلیل شد.