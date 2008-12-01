داریوش مودبیان در این باره به خبرنگار مهر گفت: در نظر دارم یکی از کمدیهای مولیر نمایشنامهنویس مشهور فرانسوی را به صحنه ببرم. این نمایش که ترجیح میدهم نام آن را نگویم، در گذشتههای نه چندان دور به شکلی ایرانی شده و من قصد دارم متن اصلی و نسخه ایرانی آن را همزمان به صحنه ببرم.
وی در ادامه افزود: این کار با یک گروه بازیگری انجام خواهد شد و هر شب یکی از نسخهها را اجرا میکنیم. شاید بتوان گفت این کار دارای یک مضمون با کارکردهای اجتماعی گوناگون است که میتواند تجربهای در مکتب بازیگری و نویسندگی و همچنین برای تماشاگران تئاتری باشد.
مودبیان با اشاره به مشخص نبودن مکان اجرای نمایش گفت: در حال حاضر مشغول بازی در نمایش "درختها" به کارگردانی مهرداد کورشنیا هستم. بعد از جشنواره فجر اقدام لازم را برای نمایش مورد نظر انجام خواهم داد.
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