رئیس ستاد ارتش عراق با آیت الله سیستانی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی شباب العراق، بابکر زیباری در این دیدار آیت الله سیستانی را در جریان بهبود عملکرد ارتش عراق و آمادگی نیروهای عراقی برای بر عهده گرفتن پرونده امنیتی این کشور قرار داد.

وی با اشاره به اینکه حمایت آیت الله سیستانی از ارتش عراق یک حمایت روحی مطلوب است بر اهمیت پایبندی تمامی طرف ها به قانون اساسی در راستای حل و فصل موضوع مناطق مورد درگیر در هر منطقه ای از عراق تاکید کرد.

رئیس ستاد مشترک ارتش عراق در ادامه گفت: سه سال آینده برای تکمیل آمادگی های ارتش به منظور بر عهده گرفتن مسئولیت امنیتی سراسر عراق کافی است.

زیباری در پایان این دیدار در یک کنفرانس خبری در نجف اظهار داشت: ارتش و پلیس در کمین قانون شکنان و حاملان غیر قانونی سلاح هستند.

این نخستین بار است که یک مقام نظامی با یکی از مراجع دینی بزرگ عراق دیدار می کند.