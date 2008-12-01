دریافت اولین تصویر و داده های فضایی توسط متخصصان ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محسن بهرامی در مراسم تقدیر از متخصصان و فعالان این پروژه با اعلام این مطلب گفت: متخصصان پژوهشگاه هوا و فضا دومین محموله آزمایشگاه فضایی (راکت کاوش 2) را به منظور توسعه علم و فناوری صلح آمیز فضایی به فضا پرتاب کردند و این راکت با طی مسیر مورد نظر با موفقیت به زمین نشست.

وی هدف از این پرتاب آزمایشی را ارزیابی مراحل اجرایی این پروژه ذکر کرد و افزود: با توجه به تجربه پرتاب راکت قبلی، در ساخت دومین راکت سعی شد تا عملکرد سیستم از مرحله پرتاب تا بازگشت بهبود یابد.

بهرامی تاکید کرد: ارتفاع راکتها به قدرت پرتاب کننده بستگی دارد و ما ارتفاع را بر اساس نیازهایی که داریم تعیین می کنیم.

رئیس پژوهشگاه هوا و فضا با تاکید بر اینکه تمام مراحل طراحی، تحلیل، مونتاژ نهایی و تستها با تکیه بر توان داخلی انجام شده است، اظهار داشت: امیدواریم با این موفقیت محققان ایرانی بستر لازم برای حضور و مشارکت محققان خارجی در این پروژه علمی فراهم شود و بتوانیم این گونه فعالیتها را با همکاری متخصصان سایر کشورها به صورت بین المللی اجرا کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ماهیت راکتها تحقیقاتی است، خاطر نشان کرد: اهمیت این سیستمها در محموله های تحقیقاتی است که با خود به فضا حمل می کنند. در این پرتاب آزمایشی که با موفقیت صورت گرفت نشان داده شد که تمام سیستم ها پس از بازگشت به خوبی کار می کنند و از طریق دوربینی که بر این راکت نصب شده بود توانستیم اولین تصویر فضایی با استفاده از فناوری داخلی و بومی ایرانی دریافت کنیم.

به گزارش مهر ، رئیس پژوهشگاه هوا فضا به بخشهای مختلف راکت کاوش 2 اشاره کرد و ادامه داد: در این گونه سیستم ها مسئله پایداری بسیار مهم است از این رو محققان این پژوهشگاه توانستند نوع خاصی از پره های راکت را طراحی و تولید کنند که به ثبت نیز رسیده است.

به گفته بهرامی این پره ها کمک می کنند تا پایداری لازم ایجاد شود و راکتها دچار چرخش نشوند و در جهت اصلی باقی بماند.

وی ابراز امیدواری کرد که با استفاده از این تجربه بتوان پروژه ها و طرحهای پژوهشی دیگری در زمینه هایی چون نجوم، هواشناسی و ... که هدف از آنها مطالعه بیرون از جو است، را فراهم کرد.

بهرامی با تاکید بر اینکه این راکت توانسته اطلاعاتی چون عکس از جو، درجه حرارت و فشار و غیره را دریافت کند، اظهار داشت: دوربینهایی که بر روی این محموله های آزمایشگاهی نصب می شوند، قادرند علاوه بر تصویربرداری از آسمان از زمین نیز تصویربرداری کنند.