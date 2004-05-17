زير سوال بردن سياست آمريكا و تغيير آن بزرگترين خدمت به بشريت است

به گزارش خبرگزاري مهر، پوتين در اين ديدار گفت : گسترش روابط با ايران در اولويت سياسي روسيه قرار دارد.

دراين ديدار دوستانه كه در كاخ كرملين برگزار شد ، رييس جمهورى روسيه با ارزيابي مثبت از روابط دوكشور و ابلاغ سلام به رهبرى و رييس جمهورى كشورمان گفت : روابط اقتصادى دو كشور بيش از 70 درصد افزايش داشته و بايد اين همكاريها گسترش يابد.

پوتين اظهار داشت : همكاريهاى خوبي در تمام ابعاد سياسي ، فرهنگي ، اقتصادى و دفاعي ميان دو كشور وجود دارد و بايد در تمامي اين زمينه ها گسترش يابد.

وى با اشاره به اينكه كشورش خود را متعهد به اجراى تعهدات خود در نيروگاه بوشهر مي داند، افزود : ديدگاههاى بين المللي روسيه در بسيارى از زمينه ها با ايران مشابه است و از عراق و افغانستان به عنوان نمونه مي توان نام برد.

پوتين در ادامه بر لزوم افزايش رايزني هاى ميان دوكشور دراين مورد تاكيد و افزود : روابط خوب با ايران به نفع امنيت ملي دوكشور و منطقه مي باشد و به همين دليل به ايران سفر خواهد كرد.

رييس جمهورى روسيه با اظهارنگراني از حضور نيروهاى بيگانه در منطقه گفت : حضور نيروهاى فرامنطقه اى بحران در منطقه را تشديد مي كند.

وى افزود : تحولات در خاورميانه نمي تواند از خارج و تحميلي باشد، زيرا نتيجه مطلوب را به دست نخواهد داد.

رييس جمهورى روسيه با تقبيح بي حرمتي به اماكن مقدس درعراق گفت : اين تجاوزات براى هيچكس قابل قبول نيست .

وى با اظهار خرسندى از روابط فعال ايران با آژانس بين المللي انرژى اتمي گفت : ما اجازه نمي دهيم عليه ايران شايعه پردازى و صحنه سازى شود.

خرازى نيز در اين ديدار با تشريح ابعاد مختلف روابط ميان دوكشور گفت : سندهمكارى جامع ده ساله اقتصادى در سفر آتي شما به ايران منعقد خواهد شد.

وى افزود : حجم مبادلات تجارى دوكشور بيش از دو ميليارد دلار است و طرفين با اجراى تعهدات خود مي توانند اين روابط را متنوع و گسترده تر سازند.

خرازى گفت : نيروگاه بوشهر بايد به عنوان نماد همكاريها و يك اقدام اطمينان ساز هرچه سريعتر راه اندازى و آغاز بكاركند.

وزيرامورخارجه با تشريح فعاليت هاى هسته اى ايران و همكارى با آژانس بين المللي انرژى اتمي گفت : ما اصل را شفافيت كامل و ايستادگي برحقوق مشروع خود مي دانيم و تاكنون نيز از اين حقوق در شوراى حكام دفاع كرده ايم .

خرازى با بيان ديدگاه ايران در خصوص درياى خزر گفت : رژيم حقوقي اين دريا بايد با اجماع تعيين شود و همفكرى ايران و روسيه تعيين كننده است .

وى با تشريح تحولات منطقه گفت : نيروهاى خارجي در منطقه موجب بحران ، بي ثباتي و ناامني شده اند و بزرگترين خدمت به صلح جهاني مورد سووال بردن سياستهاى غلط آمريكاييها و تغيير آن است كه به بهانه دموكراسي به شكنجه مردم مي پردازند.

خرازى افزود : آنها حتي به مقدسات مردم عراق هتك حرمت مي كنند و جهان متمدن نبايد نقض حقوق بوسيله آمريكا را ناديده بگيرد.