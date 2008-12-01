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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۳۳

هفته شانزدهم فوتبال فرانسه/

" رن " به صدر جدول نزدیک شد

" رن " به صدر جدول نزدیک شد

تیم فوتبال رن با برتری شب گذشته مقابل پاریسن ژرمن به رده دوم جدول رده بندی رقابت های فوتبال فرانسه صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رن دیشب در چارچوب هفته شانزدهم رقابت های فوتبال فرانسه با تک گل شیرو در دقیقه 45 موفق شد میهمان خود پاریسن ژرمن را شکست داده و به رده دوم جدول رده بندی رقابت ها صعود کند.

در دیگر دیدارهای برگزار شده شب گذشته نتایج زیر حاصل شد:

* نانسی یک - سنت اتین 2
* تولوز صفر - مارسی صفر

جدول رده بندی:
1- لیون 34 امتیاز
2- رن 29 امتیاز
3- مارسی 28 امتیاز
4- نیس 28 امتیاز( یک بازی کمتر)
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18- لوهاور 12 امتیاز
19 سوشو 11 امتیاز
20- والنسین 11 امتیاز

کد مطلب 792870

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