" رن " به صدر جدول نزدیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رن دیشب در چارچوب هفته شانزدهم رقابت های فوتبال فرانسه با تک گل شیرو در دقیقه 45 موفق شد میهمان خود پاریسن ژرمن را شکست داده و به رده دوم جدول رده بندی رقابت ها صعود کند.

در دیگر دیدارهای برگزار شده شب گذشته نتایج زیر حاصل شد:

* نانسی یک - سنت اتین 2

* تولوز صفر - مارسی صفر

جدول رده بندی:

1- لیون 34 امتیاز

2- رن 29 امتیاز

3- مارسی 28 امتیاز

4- نیس 28 امتیاز( یک بازی کمتر)

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18- لوهاور 12 امتیاز

19 سوشو 11 امتیاز

20- والنسین 11 امتیاز