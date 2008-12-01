پنتاگون درپی امنیتی کردن جامعه آمریکا با استقرار 20 هزار نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، مقامهای پنتاگون گفتند که این برنامه خواستار سه نیروی واکنش سریع است.

به گفته ژنرال "ویکتور رنوارت" فرمانده فرماندهی شمال آمریکا، اولین نیرو واحد چهار هزار و 700 نفری مستقر در "فورت استوارت" گرجستان است که برای استقرار در دسترس است .

بر پایه این گزارش ، دو گروه دیگر نیز بعدا به 80 واحد ذخیره و گارد ملی کوچک تر متشکل از شش هزار نیرو جهت حمایت از مقامهای محلی و ایالتی در سراسر آمریکا خواهند پیوست.

به نوشته این روزنامه، همه این نیروها برای پاسخ به حملات داخلی شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژِیکی، هسته ای و غیره آموزش خواهند دید.

واشنگتن پست به نقل از گروههای طرفدار آزادیهای مدنی و آزادیخواهان ابراز نگرانی کرده که این برنامه می تواند قانون Posse

Comitatus را تضعیف کند، زیرا این قانون 130 ساله نقش ارتش را در اجرای قانون داخلی محدود می کند.