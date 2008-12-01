افزایش 4 میلیون تنی تولید محصولات سبزی و صیفی

محمد مهدی بحرینی در گفتگو با مهر گفت: در سال زراعی جاری با توجه به وضعیت مطلوب بارندگی نسبت به سال گذشته، شرایط مناسبی برای تولید محصولات سبزی و صیفی در سطح کشور ایجاد شده است و پیش بینی می شود امسال بالغ بر 22.5 میلیون تن محصول تولید شود.

وی با اشاره به افزایش سالانه حدود 4 میلیون تن محصولات مختلف سبزی و صیفی در کشور، بیان کرد: میزان تولید سالانه محصولات سبزی و صیفی در کشور رقمی بالغ بر حدود 22.5 میلیون تن است و با توجه به نیاز حدود 19 میلیون تنی جامعه به این محصولات معادل 3.5 تا 4 میلیون تن افزایش تولید صورت می گیرد.

مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: براساس پیش بینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میزان مصرف محصولات مختلف سبزی و صیفی برای هر نفرایرانی در سال معادل 330 کیلوگرم است .

وی با بیان اینکه برای تولید محصولات سبزی و صیفی در کشور مشکلی وجود ندارد، افزود: در سال زراعی گذشته با وجود خشکسالی و سرمازدگی نه تنها کمبودی در تولیدات سبزی و صیفی به وجود نیامد بلکه 10 درصد تولید افزایش داشته است.

بحرینی با اشاره به نوسانات قیمتی در محصولات سبزی و صیفی در سال زراعی گذشته، تصریح کرد: سال زراعی گذشته به دلیل بروز سرما و خشکسالی نوسانات قیمتی ناشی از دیر رسیدن برخی از محصولات و ارایه آن به بازارهای مصرف ایجاد شد که با تمهیدات اتخاذ شده در استانهای کشور میزان نوسانات قیمتها به حداقل ممکن کاهش یافت.

وی افزود: در سال زراعی جاری برنامه ریزی تولید زمستانه و بهاره محصولات سبزی و صیفی از وضعیت مطلوب تری برخوردار است.