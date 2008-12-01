مراسم ازدواج 260 زوج دانشجو در حرم رضوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد معاون فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه های کشورشامگاه گذشته در دوازدهمین جشنواره ازدواج دانشجویی که با حضور زوجهای جوان در رواق دارالهدایه حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد پیام مقام معظم رهبری را در خصوص امر مقدس ازدواج قرائت کرد.

حجت الاسلام داوود رنجبران گفت: در مجموع 43 هزار و 562 زوج در دوازدهمین جشنواره زوج دانشجویی ثبت نام کرده اند، اما 260 زوج از میان آنها و از دانشگاه های مختلف کشور به نمایندگی آنها در مراسم نمادین آغاز این جشن در حرم مطهر امام رضا(ع) حضور یافتند.

وی افزود: دانشگاه های استان تهران با شش هزار و 505 زوج، رتبه اول تعداد ثبت نام دانشجویی امسال را کسب کرده اند و دانشگاه های استان خراسان رضوی و اصفهان به ترتیب با چهار هزار و 66 و سه هزار و 424 مورد ثبت نام در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.

وی درباره میانگین سن ازدواج دانشجویی گفت: میانگین سنی ثبت نام کنندگان در جشنواره ازدواج دانشجویی از 23 سال و هفت ماه در دوره گذشته به 23 سال و پنج ماه کاهش یافته است.

رنجبران تاکید کرد: به 25 هزار نفر از آنان، یک سکه بهار آزادی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی هدیه خواهد شد.

وی عنوان کرد: زوجهایی که هر دو نفر آنان دانشجو باشند و دانشجویان ممتاز دانشگاه ها در اولویت دریافت هدیه رهبر معظم انقلاب قرار می گیرند.

وی با یادآوری اینکه تاکنون هیچ مسئول یا نهاد دیگری برای اعطای هدیه به تازه زوجهای دانشجو اعلام آمادگی نکرده است، گفت: چنانچه مسئولانی با حمایت مالی در برگزاری مراسم جشن ازدواج دانشجویی مشارکت کنند، می توانیم به تعداد بیشتری از دانشجویان هدیه بدهیم.

در ادامه این مراسم، حجت الاسلام علیرضا مستشاری معاون آموزش و تبلیغ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های کشور طی سخنانی به شاخصه های ازدواج آگاهانه و پایدار پرداخت.

دوازدهمین جشنواره ازدواج دانشجویی با شعار "ازدواج به هنگام، آسان، آگاهانه، پایدار" در دانشگاه های سراسر کشور به اجرا در آمد.