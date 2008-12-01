تماشاگران سینما "چهار کریسمس" را انتخاب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اسوشیتدپرس اعلام کرد وینس وون و ریس ویترسپون در این فیلم نقش زوجی را بازی می‌کنند که باید در روز کریسمس در چهار مهمانی جداگانه شرکت کنند. پروژه 80 میلیون دلاری "چهار کریسمس" به کارگردانی ست گوردن از چهارشنبه پیش در 3310 سینما به نمایش درآمده و مجموع فروش آن تا پایان روز یکشنبه به 7/46 میلیون دلار رسیده است.





وینس وون در صحنه‌ای از فیلم "چهار کریسمس"

انیمیشن سه‌بعدی "بولت" تولید دیسنی در هفته دوم در 3654 سینما 6/26 میلیون دلار فروخت و ضمن قرار گرفتن در رده دوم مجموع فروش را به 67 میلیون دلار رساند. رومانس خون‌آشام "گرگ و میش" ساخته کاترین هاردویک که هفته پیش صدرنشین بود، این هفته 62 درصد تماشاگرانش را از دست داد و با 26 میلیون دلار سوم شد. فیلم 120 میلیون دلار فروخته است.

"مایه آرامش" با بازی دانیل کریگ به نقش مامور 007 این هفته با 27 درصد کاهش تماشاگر مواجه شد و با 5/19 میلیون دلار در رده چهارم قرار گرفت. فروش فیلم جدید جیمز باند پس از سه هفته 142 میلیون دلار شده است.

رومانس حماسی "استرالیا" با بازی نیکول کیدمن و هیو جکمن در هفته اول اکران در آمریکای شمالی با 8/14 میلیون دلار فروش در 2642 سینما فیلم پنجم شد. این فیلم را باز لورمن کارگردانی کرده که بیشتر با فیلم موزیکال "مولن روژ" شهرت دارد.

کیدمن در فیلم 130 میلیون دلاری "استرالیا" نقش اشرافزاده‌ای بریتانیایی را بازی می‌کند که در آغاز جنگ جهانی مزرعه‌ای در استرالیا را به ارث می‌برد و پس از آنکه زمینداران رقیب می‌کوشند زمین او را تصاحب کنند، با گله‌داری با بازی جکمن همراه می‌شود.

انیمیشن "ماداگاسکار: فرار به آفریقا" با صدای بن استیلر و کریس راک در هفته چهارم نمایش در 3709 سینما 5/14 میلیون دلار فروخت و در رده ششم قرار گرفت. فروش این فیلم به 5/159 میلیون دلار رسیده است.

"حامل 3" به کارگردانی اولیویه مگاتون که ادامه مجموعه حادثه ای "حامل" است، در هفته نخست نمایش در 2626 سینما 3/12 میلیون دلار به دست آورد و در رده هفتم قرار گرفت.

فرانک مارتین با بازی جیسن استیتم در سومین ماموریت خود باید دختر ربوده شده یک مقام دولت اوکراین را از مارسی به اودسا در دریای سیاه منتقل کند و در این راه با حوادثی روبرو می‌شود.

ناتالیا روداکووا و رابرت نپر دیگر بازیگران فیلم "حامل 3" هستند که فروش آن از جمعه تا یکشنبه 5/18 میلیون دلار بود. فیلم کمدی "سرمشق" به کارگردانی دیوید وین در 2195 سینما 3/5 میلیون دلار فروش داشت و فیلم هشتم شد.

فیلم مستقل "پسری با پیژامه راه‌راه" ساخته مارک هرمن با 7/1 میلیون دلار در رده نهم گرفت و "میلک" به کارگردانی گاس ون سنت در هفته اول اکران تنها در 36 سینما 4/1 میلیون دلار فروخت و فیلم دهم شد.

شان پن در "میلک" که از آن به عنوان یکی از رقبای اسکار امسال یاد می‌شود، نقش هاروی میلک سیاستمدار همجنس‌باز سان فرانسیسکویی را بازی می‌کند که یکی از جدی‌ترین هوادار همجنس‌بازان در دهه 1970 بود.

امیل هیرش، جاش برولین، دیگو لونا و جیمز فرانکو دیگر بازیگران "میلک" هستند. برولین نقش دان وایت را بازی می‌کند که سال 1978 میلک، "سوپروایزر" شهر سان فرانسیسکو و جرج ماسکان شهردار را با شلیک گلوله به قتل رساند.

12 فیلم پرفروش هفته تعطیلات شکرگزاری در پنج روز در مجموع 7/223 میلیون دلار به دست آوردند که از این نظر پس از تعطیلات شکرگزاری سال 2000 با 2/232 میلیون دلار، رده دوم را دارد.