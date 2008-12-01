پنج هزار کودک در خراسان جنوبی مبتلا به سوء تغذیه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدرضا شریف ‌زاده صبح امروز در کمیته استانی ارزیابی برنامه‌ های حمایتی بهبود تغذیه کودکان دچار سوء تغذیه و مادران باردار استان تصریح کرد: در این راستا طرح‌های حمایتی از سال 1384 برای کودکان استان اجرا شده است که در آن تنها 50 درصد کودکان زیر پوشش قرار گرفتند و جهت پوشش صد درصدی به افزایش اعتبار نیاز است .

وی تعداد کودکان بهبود‌ یافته در طرح‌ های حمایتی در شش ‌ماهه نخست سال جاری را 50.9 درصد در استان برشمرد و افزود: تعداد کودکان خارج ‌شده از طرح نیز 13.9 درصد است .

شریف ‌زاده با بیان اینکه تاکنون‌ طرح‌ های مطالعاتی در این خصوص در استان انجام شده است، اظهار داشت: مشکل سوء تغذیه کودکان و مادران باردار باید اولویت اول و در دستور کار مسئولان استان باشد .

وی با اشاره به اینکه در سفر دوم هیئت دولت به خراسان جنوبی بالغ بر 500 میلیون تومان اعتبارجهت بهبود سوء تغذیه کودکان و مادران در استان تخصیص یافته است، تصریح کرد: تاکنون مبلغ 350 میلیون تومان این اعتبار وارد بودجه دانشگاه شده است .

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم ‌پزشکی بیرجند به آموزش 43.1 درصد مادران باردار استان توسط مراکز بهداشتی و درمانی در شش‌ ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: اجرای طرح ‌های بهبود ارتقاء وضعیت سلامت کودکان و مادران باردار در استان با مشکلات عمده ‌ای مواجه است .

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی نیز در این جلسه در خصوص اجرای طرح غذای گرم در روستا‌ مهد های استان تصریح کرد: این طرح در سال گذشته با سرانه روزانه هر کودک 360 تومان و به تعداد پنج وعده در 49 روستا‌ مهد و هشت مهد شهری اجرا شد .

علی عرب ‌نژاد خاطر نشان کرد: این طرح متاسفانه با کمبود اعتباری 30 تا 40 میلیون تومانی مواجه شد .

وی با بیان اینکه در سال جاری نیز این طرح از 16 مهر برای 64 روستا‌ مهد اجرا شده است، اظهار داشت: در این روستا مهدها بالغ بر یک هزار کودک پیش‌ بینی شد که با توجه به سهمیه بسیار پایین از تعداد وعده ‌های غذایی یک وعده کم و با اختصاص 20 میلیون تومان اعتبار تعداد کودکان زیر پوشش افزایش یافت .

عرب ‌نژاد به عدم پرداخت شهریه در روستا مهدها، نداشتن درآمد خاص متولیان آن و مشکلات ناشی از آن برای اجرای طرح اشاره کرد و افزود: امسال نیز با توجه به آغاز شدن طرح از 16 مهر هنوز اعتباری در این خصوص به استان نرسیده است .

وی در خصوص طرح تغذیه زنان باردار تصریح کرد: سال گذشته این طرح با اعتباری بالغ بر نه ‌میلیون و 500 هزار تومان معادل 477 سبد غذایی اجرا شده است .

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی یادآور شد: متاسفانه این طرح حمایت تغذیه ای امسال به علت عدم اختصاص اعتبار طرح اجرایی نشده است .

قائم ‌مقام اداره کل کمیته امداد خراسان جنوبی نیز در این مراسم گفت: خراسان جنوبی جزو سه استان محروم کشور است که باید گلیه ارگان ها و نهادهای دولتی و خصوصی جهت کم کردن حجم این معضل اجتماعی تلاش کنند .