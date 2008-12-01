مشاور وزیر علوم به مهر خبر داد: ایجاد دانشگاه مجازی غرب آسیا در ایران/ تدوین طرح دانشگاه مجازی

محمد حسن شفازند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح راه اندازی دانشگاه مجازی به صورت ملی در دست تهیه است که با این طرح نهایتا مشخص می شود که تعریف ما از دانشگاه مجازی چیست و چه زیرساخت هایی برای راه اندازی آن لازم داریم.

وی با بیان اینکه قرار است پیام نور به عنوان دانشگاهی با ساختارهای نزدیک به دانشگاه الکترونیکی به دانشگاه مجازی ملی تبدیل شود، گفت: طرح دانشگاه مجازی علاوه بر اینکه چارچوب ها را برای ایجاد دانشگاه ملی مجازی تدوین و مشخص می کند، اصول کلی و مکانیزم ایجاد یک دانشگاه مجازی را برای بخش خصوص نیز تبیین خواهد کرد. در مجموع این طرح، الگویی برای راه اندازی یک دانشگاه مجازی است.

مشاور وزیر علوم در فناوری اطلاعات افزود: 4 تا 5 ماه آینده طرح دانشگاه مجازی آماده و چارچوبهای دانشگاه مجازی مشخص می شود. دانشگاه پیام نور نیز از هم اکنون برای تبدیل به دانشگاه مجازی با وزارت علوم همکاری می کند.

وی اظهار داشت: چندی پیش با یونسکو نیز در خصوص راه اندازی دانشگاه مجازی غرب آسیا در ایران مذاکره شد که قطعنامه آن به تصویب رسیده است و باید برای آن برنامه ریزی کنیم.

شفازند افزود: بحث دیگر نیز دانشگاه مجازی اسلامی در ایران است که جهت ارتباط الکترونیکی بین دانشگاههای جهان اسلام در دستور قرار دارد.

وی با اشاره به مشکلات زیر ساختی برای راه اندازی دانشگاه مجازی به مهر گفت: مشکلاتی در زمینه زیر ساخت راه اندازی دانشگاه مجازی پیش بینی شده است اما راه حل های آنها نیز در طرح ارائه خواهد شد.