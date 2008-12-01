نحوه برگزاری دوره های بین الملل و پذیرش دانشجو در مناطق آزاد اعلام شد

رجبعلی برزویی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دوره های بین الملل در قالب همکاری با دانشگاههای خارج از کشور فعالیت می کنند، گفت: در حال حاضر برگزاری این دوره ها تنها در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مجاز است و برگزاری دوره دکتری در واحدهای بین المللی جز سیاستها نیست.

وی درباره نحوه پذیرش دانشجو در مناطق آزاد گفت: دانشگاهها نسبت به پذیرش دانشجو در مناطق آزاد برای دوره های بین المللی صاحب اختیار هستند و می توانند از طریق کنکور سراسری و یا با تصویب ضوابط در شورای دانشگاه نسبت به پذیرش دانشجو اقدام کنند.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی افزود: به دانشگاه گیلان نیز اجازه داده شده که در واحد بین الملل خود یعنی منطقه انزلی برای امسال در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد اقدام به برگزاری دوره های بین الملل کند.

وی افزود: همچنین دانشگاه تبریز می تواند برای امسال در واحد بین الملل خود یعنی منطقه اروند در 5 رشته پذیرش دانشجو داشته باشد.

برزویی با اشاره به سیاستهای وزارت علوم برای راه اندازی دوره های مجازی در دانشگاهها نیز به مهر گفت: دانشگاههایی که خواستار راه اندازی دوره های مجازی هستند می توانند درخواست خود را اعلام کنند و وزارت علوم با همان الگوهای قبلی به دانشگاهها مجوز می دهد. در حال حاضر برای راه اندازی این دوره ها در دانشگاهها ممنوعیتی وجود ندارد.