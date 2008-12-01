نبود زمین معوض توسعه بوشهر را با مشکل مواجه کرده است

رضا صمیمی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با بیان اینکه دستیابی به اراضی و املاک واقع در مسیر توسعه شهری زمانی تحقق می یابد که شهرداری دارای زمین های معوض باشد، اظهار داشت: شهرداری باید زمینهای معوض را در کوتاه ترین زمان در اختیار مالکین قرار داده و قرارداد مصالحه منعقد کند که متاسفانه شهرداری بوشهر از این حیث در تنگنا قرار دارد.
وی سست و شوره زار بودن زمین های اطراف شهر بوشهر، زه بالای آب، وجود پایگاه های دریایی و هوایی را از جمله مشکلات شهرداری دانست و بیان داشت: این مسائل سبب شده که ساخت و سازهای طولی و عرضی در شهر بوشهر اشباع شده و به ناچار رویکرد شهر به سمت آپارتمان سازی و افزایش بنا در ارتفاعات برود که مشکلاتی از بابت خدمات دهی را به همراه خواهد داشت.
رئیس اداره املاک شهرداری با اشاره به نقش مهم برخی از سازمان ها جهت فراهم کردن زیرساخت ها و کمک رسانی به شهرداری، گفت: متولیان زمین در شهر بوشهر به خصوص سازمان مسکن و شهرسازی می توانند نقش بسیار مهمی جهت برون رفت از مشکلات پیش رو ایفا کنند.
وی در اختیار قرر دادن زمین هایی با کاربری مسکونی به عنوان معوض املاک به شهرداری را از جمله راهکارهای مهمی دانست که می تواند شهرداری را در جهت توسعه هر چه بهتر شهر یاری نموده و آن را تسریع نماید.
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