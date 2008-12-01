نبود زمین معوض توسعه بوشهر را با مشکل مواجه کرده است

رضا صمیمی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با بیان اینکه دستیابی به اراضی و املاک واقع در مسیر توسعه شهری زمانی تحقق می یابد که شهرداری دارای زمین های معوض باشد، اظهار داشت : شهرداری باید زمینهای معوض را در کوتاه ترین زمان در اختیار مالکین قرار داده و قرارداد مصالحه منعقد کند که متاسفانه شهرداری بوشهر از این حیث در تنگنا قرار دارد .

وی سست و شوره زار بودن زمین های اطراف شهر بوشهر، زه بالای آب، وجود پایگاه های دریایی و هوایی را از جمله مشکلات شهرداری دانست و بیان داشت : این مسائل سبب شده که ساخت و سازهای طولی و عرضی در شهر بوشهر اشباع شده و به ناچار رویکرد شهر به سمت آپارتمان سازی و افزایش بنا در ارتفاعات برود که مشکلاتی از بابت خدمات دهی را به همراه خواهد داشت .

رئیس اداره املاک شهرداری با اشاره به نقش مهم برخی از سازمان ها جهت فراهم کردن زیرساخت ها و کمک رسانی به شهرداری، گفت: متولیان زمین در شهر بوشهر به خصوص سازمان مسکن و شهرسازی می توانند نقش بسیار مهمی جهت برون رفت از مشکلات پیش رو ایفا کنند .