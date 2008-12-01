زمان انتظار مسافران اتوبوسهای درون شهری بوشهر کاهش می یابد

نعمت الله شیخ شقا در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: سعی شده علاوه بر افزایش اتوبوس با تفکیک نمودن خطوط اتوبوس رو از اتلاف وقت شهروندان در ایستگاه ها جلوگیری شود .

وی اظهار داشت : افزایش خطوط جدید به خیابان های هلالی ، شکری ، سنگی ، بیسیم ، امام رضا (ع) ، مدرس ، شهید رجایی و استفاده از خط ساحلی همگی در راستای کاهش زمان انتظار شهروندان در ایستگاههای اتوبوس بوده است .

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی بوشهر با بیان این که جهت رفاه حال شهروندان اصلاحاتی در ایستگاه ها اعمال کرده ایم ، تصریح کرد : تجهیز سازمان به اتوبوس های جدید و کولردار از دیگر اقدامات انجام شده جهت آسایش و رفاه بیشتر شهروندان بوشهری می باشد .

وی همچنین از مکانیزه شدن پایانه مرکزی و تجهیز آن به وسایل خنک کننده، به عنوان گام های بسیار مهمی در جهت احترام به حقوق شهروندان و استفاده کنندگان از اتوبوس های درون شهری یاد کرد ، گفت : نصب سایه بان و تابلو ایستگاه در خطوط جدید و قدیم و فروش بلیط به صورت دفترچه ای ا از جمله فعالیت های سازمان اتوبوسرانی بوشهر طی سال جاری بوده است.