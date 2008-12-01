به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور کومارالدین هدایت رئیس دانشگاه اسلامی و دولتی "شریف هدایت الله" جاکارتا در دیدار با محمد علی ربانی رایزن فرهنگی ایران گفت: با وجوداینکه دانشگاه شریف هدایت الله و دیگر دانشگاههای اسلامی اندونزی در رشته های شریعت ، فقه ، حقوق و مباحث اسلامی غنی هستند ولی این مراکز در برخی رشته ها از جمله فلسفه و عرفان ابن عربی ، مباحث جدید در اندیشه اسلامی و فناوری های علمی جدید استاد نداشته و نیاز به همکاری با مراکز دانشگاهی سایر کشورها از جمله ایران دارند.

وی تأکید کرد: در صورتی که کشورهای اسلامی از جمله ایران در رفع این نیازها و کاستیهای علمی پژوهشی مراکز دانشگاهی اندونزی همکاری و کمک نداشته باشند کشورهای غربی جای آنها را پر خواهند کرد.

هدایت یادآور شد: به دلیل اهمیت جایگاه ایران به عنوان دروازه اصلی تاریخ و تمدن اسلامی، همواره به دانشجویان و اساتید دانشگاه توصیه کرده ام به مطالعات خاورمیانه به ویژه ایران توجه جدی داشته باشند.

وی اعزام اساتید و پژوهشگران اندونزیایی به ایران جهت گذراندن دوره های آموزشی و تخصصی مطالعات ایران به ویژه ایران معاصر را بسیار ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد در اولین فرصت امکان اعزام این گروه فراهم شود تا در پی آن مراکز مطالعات ایران در اندونزی فعالیتهای علمی و پزوهشی مناسبی را به جامعه دانشگاهی و فرهنگی این کشور ارائه دهند.

در این دیدار توافق شد کتاب دو جلدی "پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران" نوشته دکتر ولایتی ، با همکاری مشترک دانشگاه و این نمایندگی به زبان اندونزیایی ترجمه و منتشر شود. همچنین رئیس دانشگاه در خصوص اعزام چند تن از اساتید این دانشگاه جهت گذراندن فرصت مطالعاتی 3 الی 6 ماهه مربوط به مطالعات ایران معاصر و اعطای بورس تحصیلی به تعدادی از فارغ التحصیلان فوق لیسانس این دانشگاه جهت تحصیل در دوره دکتری زبان فارسی و تاریخ و تمدن ایرانی توسط این نمایندگی پیشنهاد کرد.