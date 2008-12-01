شهر آبدان از نعمت گاز برخوردار می شود

اسماعیل مفرد بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندر دیر افزود: با روشن شدن مشعل گاز در این شهر حدود هزار و 400 خانوار از نعمت گاز بهره مند خواهند شد .

وی با بیان اینکه جهت گازرسانی به شهر آبدان حدود 10 میلیارد ریال هزینه شده است، اظهار داشت: عملیات اجرایی این پروژه در آبان ماه سال 86 آغاز و تیرماه سال جاری را نیز پایان یافت.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر با اشاره به اینکه متراژ کل لوله گذاری جهت گاز رسانی به این شهر حدود 27 کیلومتر بوده است، عنوان کرد : هم اکنون بالغ بر 31 کیلومتر لوله گذاری جهت گازرسانی به شهر آبدان صورت گرفته است .

مفرد بوشهری به پیشرفت قابل ملاحظه این طرح در مدت زمانی کوتاه اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد: گازرسانی به سایر نقاط استان نیز با سرعتی مطلوب صورت گیرد .

شهر آبدان در جنوب استان بوشهر و در شهرستان دیر واقع است.