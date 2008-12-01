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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۳۵

دانشکده داروسازی در یزد راه اندازی می شود

دانشکده داروسازی در یزد راه اندازی می شود

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از راه اندازی دانشکده داروسازی در یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سیدجلیل میرمحمدی، پیش از ظهر امروز در نشستی خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص راه اندازی این دانشکده اظهار داشت: مجوز احداث دانشکده داروسازی به تازگی از سوی وزارت علوم صادر شده و عملیات احداث آن نیز آغاز شده است.

وی بیان داشت: دانشکده داروسازی یزد از مهرماه آینده پذیرش دانشجو خواهد داشت.

میرمحمدی در بخش دیگری از این نشست از راه اندازی رشته تخصصی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: از سال آینده در این دانشگاه رزیدنت رادیولوژی پذیرش می شود.

میرمحمدی افزود: با راه اندازی این رشته دانشگاهی، خدمات بیمارستانهای یزد در زمینه های سی تی اسکن، MRI، سونوگرافی و رادیولوژی ارتقا می یابد.

کد مطلب 792901

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