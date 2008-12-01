سیدحسین‌رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید روز گذشته حجت الله ایوبی معاون اجتماعی وزیر کشور از این کتابخانه گفت: با توجه به فرصت به وجود آمده در این بازدید مشکلات و هزینه‌های بالای کتابخانه را برای معاون وزیر کشور بازکو کردم و وعده هایی هم برای حل این مشکلات داده شد.

وی افزود: البته مشکلات مالی کتابخانه همچنان پابرجاست اما مسئولان وعده داده‌اند پهنای باند اینترنت ما را در آینده‌ای بسیار نزدیک افزایش دهند. با توجه به اینکه بخش اینترنت کتابخانه بیشترین استقبال را در میان تمامی بخشهای کتابخانه به خود اختصاص داده است نیازمند توجه جدیتر مسئولان شرکت مخابرات در این مورد هستیم.

رضازاده اضافه کرد: خوشبختانه معاون وزیر کشور وعده افزایش پهنای باند را از طریق پیگیری از طرف شرکت مخابرات به ما داد که امیدواریم عملی شود.

رئیس این کتابخانه گفت: مشکل اصلی ما را در خدمات دهی مرکز بیسشتر به به بحث خدمات اینترتی و مخابراتی بر می‌گردد. بستر پهنای باند ما به هیچ وجه پاسخگوی مراجعان مان در سراسر دنیا نیست و این مشکل امکان گسترش ارتباط با بسیاری از مراکز فرهنگی جهان را از ما گرفته است. مسئولان شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات باید از ما پول کمتری بابت خدماتشان بگیرند.

موسس بزرگترین کتابخانه دیجیتالی اهل البیت (ع) کشور تاکید کرد: دستگاه "اپتی متریک" مخابرات در هاستینگ‌مان تعبیه شده و فیبر نوری هم آمده اما بسته پهنای باندمان هنوز نیامده است هر چند وعده این کار به ما داده شده است.

رضازاده اضافه کرد: وعده‌های مسئولان نیز درباره مشکلات مالی تا کنون محقق نشده است. هزینه‌های پژوهشی موسسه بسیار بالاست. به عنوان مثال یک محقق برای انجام یک پروژه در ماه دست کم نیازمند یک میلیون تومان اعتبار است که این رقم برای پروژه های جمعی بیشتر است اما ما توان پرداخت چنین پولهایی را به پژهشگرانمان نداریم.

طراحی این کتابخانه در سال 81 توسط جمعی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف انجام شد و کلنگ احداث آن هم در نیمه شعبان سال 81 به زمین زده شد و پس از 50 ماه پروژه به بهره برداری رسید. کتابخانه دیجیتالی اهل البیت کشور وقف حوزه علمیه، طلاب و استفاده عموم شده است و مالک شخصی ندارد و تمام خدمات آن به صورت رایگان انجام می شود.



این کتابخانه مجوز اولین هاستینگ علمی، مذهبی کشور را از مخابرات و همچنین پروانه بهره برداری را از نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور دریافت کرده و در حال حاضر یک کتابخانه عمومی اینترنتی محسوب می‌شود که ظرفیت هاستینگ آن معادل 5/3 میلیون جلد کتاب است و از زمان افتتاح تا کنون تولید محتوای نزدیک به 100 هزار جلد کتاب انجام شده است که 80 درصد را این کتابها را آثار علمای شیعه و 20 درصد را کتاب های علمای اهل تسنن دربرمی گیرد.



کتابخانه دیجیتالی اهل البیت کشور روزانه به 100 هزار نفری که از سراسر جهان به هاست آن وصل می شوند و نیز 150 نفر که هر روز و به صورت حضوری از منابع آن استفاده می کنند، خدمات دهی می‌کند.