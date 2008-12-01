80 درصد مصوبات سفر اول هیئت دولت به یزد اجرایی شده است

عبدالرسول دوران در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: اجرای این میزان از مصوبات سفر طی نامه ای به نهاد ریاست جمهوری اعلام و درخواست سفر دوم ارائه شده است.

وی افزود: استانداری تمام تلاش خود را به کار گرفت تا این سفر در آذرماه انجام شود اما به دلایلی که نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد، این سفر در زمان یاد شده محقق نشد و زمان سفر هم اکنون مشخص نیست.

دوران همچنین خاطرنشان کرد: پیش نویس طرحهای سفر ریاست جمهوری نیز از حدود یک ماه پیش تهیه شده و پیشنهاد و درخواستهای ادارات و مردم از سوی حوزه برنامه ریزی استانداری انجام شده است.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به فضای نقد در استان یزد بیان داشت: در استان یزد جو ملاحظه کاری غالب است و معمولا مسائل به صورت روشن و شفاف مطرح نمی شود اما ما در هر زمینه ای آمادگی کامل برای شنیدن نقدهایی در مورد عملکرد خود هستیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری یزد عنوان کرد: مجموعه استانداری تمام ظرفیت خود را برای بهبود اوضاع استان به کار گرفته اما نقدهای وارد به عملکرد را می پذیریم و تلاش در راه اصلاح مشکلات داریم.