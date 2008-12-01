شاهرخ شهنازی هفته آینده عازم ماکائو می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس فدراسیون تنیس روی میز کشورمان به عنوان قائم مقام و عضو هیئت رئیسه کنفدراسیون آسیایی این رشته طی روزهای 11 تا 14 دسامبر (21 تا 24 آذرماه) در اجلاس ماکائو شرکت می کند.

مقر دائمی کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا در چین است و دبیرخانه این کنفدراسیون هم در هنگ کنگ قرار دارد. اما از آنجا که مسابقات گرند فینال دراین فاصله زمانی به میزبانی ماکائو برگزار می شود، اعضای هیئت رئیسه ATTU نیز در همین مکان و همزمان با رقابت های گرندفاینال نشست خود را تشکیل می دهند.

تهیه و تنظیم تقویم 2009 محور اصلی اجلاس هیئت رئیسه کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا است. شهنازی چهارشنبه هفته آینده تهران را به مقصد ماکائو ترک می کند.